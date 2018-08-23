РОЗШУКУВАНІ ІНТЕРПОЛОМ АВТОМОБІЛІ ЗАТРИМАЛИ ПРИКОРДОННИКИ НА ЗАКАРПАТТІ Суспільство | 13-08-2018, 15:27 0 120



Одразу дві автівки, які розшукував Інтерпол виявили прикордонники Мукачівського загону на Закарпатті.

Потрапити на територію України викраденим в Румунії авто «AUDI Q7» 2006 року випуску, намагався учора вранці громадянин Молдови. Під час заходів прикордонного контролю в пункті пропуску "Лужанка", на автівку, якою керував 37-річний молдаванин, спрацювала база даних Інтерполу.

Ще один транспортний засіб виявили прикордонники в пункті пропуску "Солотвино". База даних Інтерполу спрацювала відносно мікроавтобуса марки "MERCEDES-BENZ" 2013 року випуску. За кермом автівки знаходився 52-річний громадянин Румунії. Прикордонники з'ясували, що авто іноземця було викрадено на території Польщі.

За цими фактами поінформовано Укрбюро Інтерполу в м. Київ. Наразі автомобілі передані співробітникам Національної поліції для проведення подальших заходів.



Прес - служба Мукачівського прикордонного загону



