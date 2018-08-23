Львівський обласний контактний центр закликає місто розглянути протерміновані запити мешканців Суспільство | 13-08-2018, 19:13 0 138



На «гарячу лінію» області 112 надійшли звернення мешканців міста, які міська влада Львова досі не розглянула.



Так, за інформацією Львівського обласного контактного центру, станом на сьогодні, 13 серпня, місто Львів протермінувало 134 звернення мешканців.

Запити здебільшого стосуються транспорту – 38, комунального господарства – 25, електропостачання – 18,а також дорожнього покриття, будівництва та благоустрою.



«Для нас дуже прикрим є факт того, що Львівська міська рада ігнорує звернення своїх мешканців, адже серед не розглянутих запитів є ті, які надійшли до нас ще у 2017 році та потребують вирішення»,– повідомив директор Львівського обласного контактного центру Тарас Роп'яник.



Слід зазначити, що 15 зі 134 протермінованих звернень – надійшли на «гарячу лінію» області 112 у 2017 році.

