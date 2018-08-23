НА ЗАКАРПАТТІ ПРИКОРДОННИКИ ВИЯВИЛИ ПОБЛИЗУ КОРДОНУ ГРАНАТУ Суспільство | 13-08-2018, 19:17 0 137



Гранату Ф-1 виявили сьогодні вранці прикордонники відділення "Великий Бичків" Мукачівського загону. Під час патрулювання прикордонний наряд помітив на березі річки Тиса вибухонебезпечний предмет.

Про виявлену знахідку прикордонники повідомили співробітників Національної поліції та ДСНС. Після ретельного обстеження місця виявлення боєприпасу, його встановленим порядком вилучили.



Прес-служба Мукачівського прикордонного загону

