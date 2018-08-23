Безпілотник ОБСЄ зафіксував на Донбасі сотні нових ящиків з боєприпасами Суспільство | 14-08-2018, 07:01 0 109



Представники Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ зафіксували у бойовиків окупованих районів Донецької і Луганської областей буксирувальні гаубиці та майже тисячу ящиків для боєприпасів та снарядів.



Про це йдеться у звіті місії від 13 серпня.



Повідомляється, що 10 серпня за лініями відводу, але поза межами виділених місць зберігання озброєння в непідконтрольних уряду районі на північ від н.п. Кришталевий (Луганська обл) міні безпілотник СММ зафіксував в цілому 18 буксированих гаубиць (вісім 2А36 "Гіацинт-Б", 152 мм, і десять 2А65 "Мста-Б", 152 мм)



Зазначається, що на території іншого об'єкта приблизно в 1 км на північний захід той же міні-БПЛА СММ зафіксував один рухомий розвідувальний пункт (ПРП-4 "Нард") і 775 ящиків для боєприпасів (за оцінкою, деякі з них були нові), а також 118 ящиків для снарядів РСЗВ (БМ-21).



Крім того, спостерігачі зафіксували наявність невідведенного озброєння.



Так, у трьох таких місцях в непідконтрольних уряду районах Донецької області були виявлені 19 буксированих гаубиць (тринадцять Д-30 "Жаба", 122 мм, і шість 2A65) і 5 самохідних гаубиць (2С1 "Гвоздика", 122 мм).



Представники ОБСЄ відзначили, що там як і раніше відсутні 2 буксирувані гаубиці (Д-30) і 2 самохідні гаубиці (2С1), а також 21 танк (одинадцять Т-64 і десять Т-72).



Також у СММ додають, що у непідконтрольних уряду районах безпілотник дальнього радіусу дії знову виявив 6 реактивних систем залпового вогню (РСЗВ; БМ-21 "Град", 122 мм) на території об'єкта на північ від н. п. Кришталевий (кол. Красний Луч, 56 км на північний захід від Луганська), що є порушенням ліній відведення.



11 серпня спостерігачі бачили 4 РСЗО (БМ-21) біля н. п. Новоамвросиевское (56 км на схід від Донецька).



У місії наголошують, що бойовики систематично заважають роботі спостерігачів, забороняючі їм доступ до об'єктів моніторингу.



Як повідомлялось, у ніч на 8 серпня безпілотник ОБСЄ зафіксував колони вантажівок, які в'їжджали в Україну з боку РФ і виїжджали з неї грунтовою дорогою у місці, де відсутні прикордонно-пропускні споруди.



Також СММ ОБСЄ зафіксувала на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей новітні засоби протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби російського виробництва.

