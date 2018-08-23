У вівторок у Києві три станції метро будуть працювати з обмеженням Суспільство | 14-08-2018, 08:49 0 105



Через проведення футбольного матчу 14 серпня буде обмежений вхід і вихід на трьох станціях столичного метрополітену.



Про це повідомляє у Facebook прес-служба столичної підземки.



"У зв'язку з проведенням футбольного матчу Ліги Чемпіонів між командами ФК "Динамо" і ФК "Славія" 14 серпня буде змінено графік роботи метро", - йдеться в повідомленні.



Так, з 18:30 до 19:30 не працюватиме станція "Олімпійська". В цей же період буде закрито на вхід станцію "Площа Льва Толстого", а на вихід "Палац спорту".



Пересадочні вузли на станціях будуть працювати в звичайному режимі.



Зазначається, що у разі необхідності після закінчення футбольного матчу о 21.00 можливе обмеження на вхід пасажирів станцій "Олімпійська", "Площа Льва Толстого" і "Палац Спорту".

