ООС: Бойовики понад 40 разів відкривали вогонь по українських військових, є поранені Суспільство | 14-08-2018, 08:50 0 102

Минулої доби, 13 серпня, бойовики окупованих районів донецької і Луганської областей 41 раз відкривали вогонь по позиціях українських військових, у тому числі 11 разів із важкого озброєння.



Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.



Зазначається, що підконтрольні Росії незаконні збройні формування вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а на окремих напрямках із озброєння БМП та протитанкових ракетних комплексів.



Також була застосована артилерія калібром 122 мм та міномети.



В ООС додають, що обстріли здійснювалися по захисниках Кримського, Новотошківського, Троїцького, Новозванівки, Новолуганського, Південного, Майорська, Залізного, Північного, Опитного, Авдіївки, Новотроїцького, Богданівки, Гнутового, Лебединського, Павлополя, Водяного та Широкиного.



Крім того бойовики обстріляли із ствольної артилерії калібром 122 мм захисників Новотошківського, із мінометів калібром 120 мм позиції об'єднаних сил біля Залізного, Північного та Богданівки, а із мінометів калібром 82 мм – позиції біля Новозванівки, Троїцького, Авдіївки та Водяного.



"Внаслідок бойових дій два військовослужбовця Об’єднаних сил отримали поранення", - йдеться у заяві.



Повідомляється, що упродовж поточної доби бойовики двічі відкривали вогонь по українських позиціях у районах населених пунктів Павлопіль та Широкине.



В ООС додають, що за даними розвідки двох окупантів знищено, п’ять дістали поранень.

