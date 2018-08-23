ВИКРАДЕНИЙ В ІТАЛІЇ АВТОМОБІЛЬ ЗАТРИМАЛИ ПРИКОРДОННИКИ НА ЗАКАРПАТТІ Суспільство | 14-08-2018, 10:05 0 103

Автомобіль марки «SITROEN», викрадений на території Італії, в червні цього року, виявили сьогодні вночі прикордонники Мукачівського загону. Транспортним засобом 2001 року випуску прямував через пункт пропуску "Солотвино" 39-річний громадянин України.

Під час заходів прикордонного контролю на автівку спрацювала база даних Інтерполу.

По даному факту поінформовано чергового Укрбюро Інтерполу в м.Києві. Водія та автомобіль передано співробітникам Нацполіції.



Прес - служба Мукачівського прикордонного загону



