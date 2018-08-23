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ВИКРАДЕНИЙ В ІТАЛІЇ АВТОМОБІЛЬ ЗАТРИМАЛИ ПРИКОРДОННИКИ НА ЗАКАРПАТТІ
|Суспільство | 14-08-2018, 10:05
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Автомобіль марки «SITROEN», викрадений на території Італії, в червні цього року, виявили сьогодні вночі прикордонники Мукачівського загону. Транспортним засобом 2001 року випуску прямував через пункт пропуску "Солотвино" 39-річний громадянин України.
Під час заходів прикордонного контролю на автівку спрацювала база даних Інтерполу.
По даному факту поінформовано чергового Укрбюро Інтерполу в м.Києві. Водія та автомобіль передано співробітникам Нацполіції.
Прес - служба Мукачівського прикордонного загону
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