ОГОЛОШЕННЯ! Суспільство | 14-08-2018, 12:05 0 254

Львівський міський центр зайнятості запрошує громадян

для працевлаштування за посадами:

менеджер з продажу поліграфічних матеріалів, колорист станції змішування (поліграфічне виробництво), дизайнер фотополімерної ділянки, оператор додрукарської ділянки

для Науково-виробничого товариства «ППП»(Поліграфічні плівки та послуги)

(Додаткова інформація у фахівців відділу взаємодії з роботодавцями

або за тел.: 244-07-67, 244-59-91).

