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| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
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| Газета №35 (55) / 2014
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ОГОЛОШЕННЯ!
|Суспільство | 14-08-2018, 12:05
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Львівський міський центр зайнятості запрошує громадян
для працевлаштування за посадами:
менеджер з продажу поліграфічних матеріалів, колорист станції змішування (поліграфічне виробництво), дизайнер фотополімерної ділянки, оператор додрукарської ділянки
для Науково-виробничого товариства «ППП»(Поліграфічні плівки та послуги)
(Додаткова інформація у фахівців відділу взаємодії з роботодавцями
або за тел.: 244-07-67, 244-59-91).
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