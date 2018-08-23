Західний офіс Держаудитслужби змінив номер телефону довіри Суспільство | 14-08-2018, 12:09 0 124

Західний офіс Держаудитслужби повідомляє про зміну номера телефону довіри. Відтепер інформувати про фінансові порушення, зокрема незаконне використання бюджетних коштів, недбале зберігання державного і коммунального майна, неправильне нарахування і виплату зарплатні тощо можна, зателефонувавши за номером (032) 255-39-46.

Про негативну поведінку працівників офісу, яка може свідчити про корупційні дії, необхідно повідомляти відділ запобігання та виявлення корупції Західного офісу Держаудитслужби за номером (032) 260-31-70 або Держаудитслужбу України за номером (044) 485-17-96 та (044) 425-80-30.

Також інформуємо, що найближчим часом заплановано розпочати низку контрольних заходів, зокрема ревізії фінансово-господарської діяльності Львівського національного аграрного університету та його структурних пірозділів, Самбірської, Жидачівської, Бродівської центральних районних лікарень, Львівського державного онкологічного регіонального лікувально-діагностичного центру. Також буде розпочато державний фінансовий аудит у Департаменті освіти та науки Львівської ОДА (за програмою підготовки робітничих кадрів професійно-технічними та іншими закладами освіти), державний фінансовий аудит діяльності ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Галицького», державний фінансовий аудит виконання бюджету міста Мостиська та інші.

Зважаючи на соціальну спрямованість та важливість цих заходів, просимо громадян інформувати Західний офіс про відомі їм фінансові порушення.

Також повідомлення можна надсилати поштою на адресу Західного офісу Держаудитслужби: 79007, м.Львів, вул. Костюшка, 8 чи електронною поштою lviv@dkrs.gov.ua.

Сподіваємось на розуміння і співпрацю.

Прес-служба Західного офісу Держаудитслужби



