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Адміністративна комісія розглянула 17 протоколів щодо порушення законодавства про охорону історичної спадщини фізичними особами
|Суспільство | 14-08-2018, 12:09
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|Сьогодні під час засідання адміністративної комісії, створеної при виконавчому комітеті ЛМР щодо правопорушення законодавства про охорону історичної спадщини, було розглянуто 17 протоколів, щодо незаконних дій на об’єктах культурної спадщини Львова в центральній частині міста (встановлення пластикових вікон/дверей замість дерев’яних, тощо).
Зокрема було розглянуто протоколи складені на фізичні особи, які проживають на вул. Тарнавського, вул. Валова, вул. Лесі Українки, вул. Сніжна. На 11 фізичних осіб накладено штраф у розмірі 1700 тис. грн, на ще чотирьох фізичних осіб накладено штраф у розмірі 850 грн, а розгляд 1 справи перенесли на два тижні.
Нагадаємо, 2 березня, виконавчий комітет ЛМР затвердив рішення «Про створення адміністративної комісії при виконавчому комітеті ЛМР».
Склад адміністративної комісії:
А. Москаленко — заступник міського голови з питань розвитку, голова комісії;
І. Маруняк — директор департаменту житлового господарства та інфраструктури, заступник голови комісії;
О. Хандин — начальник відділу охорони та використання об’єктів культурної спадщини управління охорони історичного середовища, відповідальний секретар комісії.
Члени комісії:
Г. Пайонкевич — директор юридичного департаменту;
Л. Онищенко-Швець — начальник управління охорони історичного середовища;
А. Зозуля — голова Галицької районної адміністрації;
І. Джурик — в.о. голови Залізничної районної адміністрації;
І. Лозинський — голова Личаківської районної адміністрації;
Г. Гладяк — голова Сихівської районної адміністрації;
О. Тимчишин — голова Франківської районної адміністрації;
Н. Банах — голова Шевченківської районної адміністрації.
Адміністративна комісія розглядає виключно адміністративні спори про адміністративні правопорушення законодавства про охорону історичної спадщини, а саме справи про адміністративні правопорушення, які передбачені ст. 92 Кодексом України про адміністративні правопорушення.
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