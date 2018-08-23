Адміністративна комісія розглянула 17 протоколів щодо порушення законодавства про охорону історичної спадщини фізичними особами Суспільство | 14-08-2018, 12:09 0 120 Сьогодні під час засідання адміністративної комісії, створеної при виконавчому комітеті ЛМР щодо правопорушення законодавства про охорону історичної спадщини, було розглянуто 17 протоколів, щодо незаконних дій на об’єктах культурної спадщини Львова в центральній частині міста (встановлення пластикових вікон/дверей замість дерев’яних, тощо).



Зокрема було розглянуто протоколи складені на фізичні особи, які проживають на вул. Тарнавського, вул. Валова, вул. Лесі Українки, вул. Сніжна. На 11 фізичних осіб накладено штраф у розмірі 1700 тис. грн, на ще чотирьох фізичних осіб накладено штраф у розмірі 850 грн, а розгляд 1 справи перенесли на два тижні.



Нагадаємо, 2 березня, виконавчий комітет ЛМР затвердив рішення «Про створення адміністративної комісії при виконавчому комітеті ЛМР».



Склад адміністративної комісії:



А. Москаленко — заступник міського голови з питань розвитку, голова комісії;



І. Маруняк — директор департаменту житлового господарства та інфраструктури, заступник голови комісії;



О. Хандин — начальник відділу охорони та використання об’єктів культурної спадщини управління охорони історичного середовища, відповідальний секретар комісії.



Члени комісії:



Г. Пайонкевич — директор юридичного департаменту;



Л. Онищенко-Швець — начальник управління охорони історичного середовища;



А. Зозуля — голова Галицької районної адміністрації;



І. Джурик — в.о. голови Залізничної районної адміністрації;



І. Лозинський — голова Личаківської районної адміністрації;



Г. Гладяк — голова Сихівської районної адміністрації;



О. Тимчишин — голова Франківської районної адміністрації;



Н. Банах — голова Шевченківської районної адміністрації.



Адміністративна комісія розглядає виключно адміністративні спори про адміністративні правопорушення законодавства про охорону історичної спадщини, а саме справи про адміністративні правопорушення, які передбачені ст. 92 Кодексом України про адміністративні правопорушення.

