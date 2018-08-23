25 Book Forum запрошує до участі у благодійній акції «Третій вік: задоволення від читання» Суспільство | 14-08-2018, 20:18 0 177

20-23 вересня в межах 25 Book Forum відбудеться благодійна акція для людей пенсійного віку – «Третій вік: задоволення від читання».



Головна мета акції – створити платформу, на базі якої відбуватиметься діалог, покликаний актуалізувати соціально-культурні проблеми людей пенсійного віку, наповнити їхнє життя новими емоціями, а також просувати ідею важливості читання в будь-якому віці.

Цьогорічна програма «Третього віку: задоволення від читання» буде насичена різноманітними подіями: екскурсійні мандрівки Львівщиною, танцювальні майстер-класи, заняття зі співу та гри на музичних інструментах, заняття з йоги та медитації, лекції психологів та безкоштовні бесіди з лікарями.

Кульмінацією акції стане концерт хорових колективів, який збере на сцені Львівського будинку органної та камерної музики аматорські хори з різних куточків області та святковий гала-концерт у Львівській обласній філармонії.

На книжковому ярмарку, який проходитиме на території Львівського палацу мистецтв, отримавши купон, пенсіонери зможуть придбати книги у видавництв-партнерів акції за спеціальною ціною.

У межах 25 Book Forum, станом на 01 серпня акцію зголосились підтримати такі видавництва: Ірбіс комікси, Веселка, АРІЙ, Освіта, Вовкулака, НАІРІ (додатково – 10% на всі книги), Ярославів Вал, АВІАЗ, Дискурсус, Брустури, Пегас, Український пріоритет, Видавництво Анетти Антоненко, Біблійне товариство (додатково у подарунок примірник Біблії), Ткума, Видавництво Жупанського (додатково – 10 грн знижки до купону), Фабула, Віват, Українська картографічна група ( додаткова знижка – 10% на книги вартістю більше 30 грн), Видавництво Старого Лева, Нора-Друк (додатково – 10 грн знижки до купону), Академія, Наш формат, Львівська політехніка, Срібне слово, Книги 21, Чорні вівці, ФОП Савчук Олександр, ТОВ “Час майстрів”, Смолоскип, ДІПА, Світло і тінь, Кліо, Києво-Могилянська академія (додатково – 10 грн знижки до купону), Моноліт (додатково – 12% від вартості книги), Брайт Стар Паблішинг, АССА, Перун, Терра Інкогніта, Сейбр Світло, Люта справа (додатково у подарунок – поштівки або плакати), Піраміда, Світ знань (додатково у подарунок – брошури), Видавництво Українського католицького університету (додатково – 15% на всі книги), Маміно (додатково – 10% на всі книги), Форс Україна (BookChef), Астролябія, Право (додаткові знижки від вартості покупки).

Під час 24 Форуму видавців такою пропозицією скористались 2000 пенсіонерів. Усього в акції «Третій вік: задоволення від читання» взяли участь 9332 пенсіонери.

У 2017 році команда фестивалю закупила та передала 622 нові книги у бібліотеки територіальних центрів соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян, а також у 7 книжкових клубів, створених у межах акції у бібліотеках ЦБС для дорослих у Львові та Стрию.

Благодійна акція отримала широкий резонанс, чимало позитивних відгуків та підтримку громадськості. Організовується у співпраці із рядом інституцій, що спеціалізуються на роботі із людьми пенсійного віку.



