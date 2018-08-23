Прокуратура Донеччини розслідує підпал прапора України Суспільство | 15-08-2018, 08:11 0 165



У Ясинуватському районі Донецької області проводиться досудове розслідування стосовно юнаків, які зірвали та підпалили Державний Прапор України.



Про це повідомляє прес-служба прокуратури Донецької області.



Під процесуальним керівництвом Краматорської місцевої прокуратури розслідується кримінальне провадження за фактом наруги над Державним Прапором України.



8 серпня до поліції надійшло повідомлення про те, що у с. Первомайське Ясинуватського району, на землі перед будівлею Центру дозвілля, виявлено частково спаленим Державний Прапор України.



У ході досудового розслідування встановлено, що 18-річний місцевий мешканець, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, зірвав прапор з флагштоку будівлі та кинув на землю, а 15-річна дівчина, яка йшла поруч, спробувала його підпалити.



На даний час розслідування триває.



Відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 338 КК України.



Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешту на строк до 6 місяців або позбавлення волі на строк до 3 років.



Як повідомлялося, в Старобільську п'яний чоловік, який повернувся із заробітків у Росії, зірвав прапор України з будівлі прокуратури Луганської області. Відкрито кримінальне провадження за статтею "Наруга над державними символами".



Чоловікові загрожує або штраф в розмірі до 850 гривень, або арешт на строк до 6 місяців, або до 3 років в'язниці.

