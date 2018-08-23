Свідка у справі нападу на Гандзюк викликали до прокуратури Суспільство | 15-08-2018, 08:12 0 163



Львів’янку Ольгу Антонишин, яка стверджує, що відпочивала в одній компанії з підозрюваним у нападі на Катерину Гандзюк, викликали до прокуратури.



Про це Антонишин повідомила в коментарі Громадському радіо.



"Тільки що телефонували. Сказали, що, можливо, сьогодні треба буде підійти до Львівської прокуратури та розповісти все, що я знаю", — сказала Антонишин.



Вона також розповіла, що з 28 липня по 1 серпня відпочивала на морі в Херсонській області у селі Приморське (колишній Більшовик, ред.)



За її словами, компанія складалась з п’яти людей: вона з чоловіком, Микола Новіков, якого арештували, а також його сестра із чоловіком.



Вона підкреслила, що із Новіковим була знайома не дуже добре.



За словами Ольги Антонишин, від того місця, де вони відпочивали, і до Херсону — транспортом їхати годину.



"Як завжди, ми зранку попили каву, нас було п’ятеро. Ми завжди робили п’ять чашок кави. Сідали пити каву. Я пам’ятаю цей день – дельфіни припливали — ми знімали це на камеру.... він (Новіков, ред.) був десь на задньому плані — я ж знімала дельфінів. Але я знаю, що він був із нами", — розповіла Антонишин.



Прес-секретарка Нацполіції в Херсонській області Ірина Атаманенко в коментарі Громадському радіо повідомила, що поліція перевіряє алібі Миколи Новікова.



"Які саме слідчі дії вони проводять, вони (поліцейські, ред.) мені не говорять. Але сказали, що перевіряється алібі", — сказала Атманенко.



Нагадаємо, 31 липня у Херсоні невідомий облив співробітницю міської ради й активістку Катерину Гандзюк рідиною, яка виявилася концентрованою сірчаною кислотою.



Поліція порушила справу про хуліганство, згодом змінивши кваліфікацію на завдання тяжких тілесних ушкоджень із метою залякування, а зрештою розглядає напад як замах на вбивство.



Повідомлялося, що Генпрокуратура передала слідство до центрального апарату Служби безпеки України.



3 серпня поліція повідомила про затримання підозрюваного в замаху на Катерину Гандзюк.



Сам Новіков та його рідна сестра у суді засвідчили, що їх не було в Херсоні в день нападу на Гандзюк: з 27 липня до 1 серпня включно вони відпочивали біля моря у с. Більшовик.



Сестра Новікова заявляла, що 31 липня її брат та чоловік пішли в кафе "Оболонь" пити пиво, повернулися до намету близько другої дня і до вечора спали, а потім грали з дітьми



Адвокат Новікова заявив, що алібі підзахисного можуть підтвердити 7-8 осіб, однак поліція не допитала жодного.



Крім того, адвокат заявив, що Новіков не знайомий із Гандзюк, а також має відмінні риси з людиною з фоторобота.



6 серпня Херсонський міський суд ухвалив узяти Новікова під варту до 1 жовтня включно.

