ООС: понад 40 обстрілів, один військовий загинув Суспільство | 15-08-2018, 08:14 0 170



Упродовж минулої доби противник 46 разів відкривав вогонь по позиціях українських військ, у тому числі 10 разів із озброєння, яке заборонене Мінськими домовленостями, один захисник України загинув.



Про це повідомляє прес-центр ООС.



Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а на окремих напрямках із озброєння БМП. Відзначено також застосування артилерії калібром 152 мм, 122 мм та мінометів.



Обстріли здійснювалися по захисниках Кримського, Троїцького, Золотого, Світлодарська, Майорська, Зайцевого, Красногорівки, Опитного, Мар’їнки, Пісків, Новотроїцького, Чермалика, Гнутового, Лебединського, Павлополя, Водяного та Широкиного.



Поряд із цим, противник обстрілював із ствольної артилерії калібром 152 мм захисників Кримського, а калібром 122 мм – захисників Гнутового, Водяного та Широкиного. Із мінометів обстрілу зазнали позиції Об’єднаних сил біля Кримського, Майорська, Зайцевого, Чермалика, Лебединського та Водяного.



Внаслідок бойових дій один захисник України загинув, троє отримали поранення.



За даними розвідки трьох окупантів знищено, сім дістали поранень.



Упродовж поточної доби бойовики російських окупаційних військ двічі відкривали вогонь по позиціях ООС в районах населених пунктів Новозванівка та Мар’їнка.

