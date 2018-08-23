На Житомирщині у ДТП загинув військовий ЗСУ, який їхав на власне весілля Суспільство | 16-08-2018, 07:12 0 110



Ввечері 15 серпня на трасі Житомир-Бердичів в автомобільній аварії загинув прапорщик, головний сержант 2 МБ 72 омбр Олександр Ліщук, який їхав на весілля.



Про це повідомляє у Facebook прес-служба оперативного командування "Північ".



Зазначається, що 33-річний військовий взяв відпустку, щоб 16 серпня одружитися.



Повідомляється, що в Збройних силах він проходив службу з 2005 року, на фронті - з 2014-го.



В оперативному командуванні додають, що разом із своїм другим батальоном він захищав Маріуполь, Гуково і Червонопартизанськ, Волноваху і Гранітне, потім був на териконах коло окупованого Докучаєвська, а в 2016-2017 році - у Верхньоторецькому.



Наразі виконував бойової задачі на Луганщині.



Зазначається, що прапорщик невдовзі мав стати не тільки одруженим чоловіком, але і батьком.

