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На Житомирщині у ДТП загинув військовий ЗСУ, який їхав на власне весілля
|Суспільство | 16-08-2018, 07:12
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Ввечері 15 серпня на трасі Житомир-Бердичів в автомобільній аварії загинув прапорщик, головний сержант 2 МБ 72 омбр Олександр Ліщук, який їхав на весілля.
Про це повідомляє у Facebook прес-служба оперативного командування "Північ".
Зазначається, що 33-річний військовий взяв відпустку, щоб 16 серпня одружитися.
Повідомляється, що в Збройних силах він проходив службу з 2005 року, на фронті - з 2014-го.
В оперативному командуванні додають, що разом із своїм другим батальоном він захищав Маріуполь, Гуково і Червонопартизанськ, Волноваху і Гранітне, потім був на териконах коло окупованого Докучаєвська, а в 2016-2017 році - у Верхньоторецькому.
Наразі виконував бойової задачі на Луганщині.
Зазначається, що прапорщик невдовзі мав стати не тільки одруженим чоловіком, але і батьком.
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