Сестра Сенцова: Мого брата використовують як товар, зараз йдуть торги Суспільство | 16-08-2018, 08:12 0 100



Українського режисера, політв'язня Кремля Олега Сенцова, який голодує понад 90 днів, використовують як розмінну монету.



Про це заявила його сестра Наталя Каплан, передає "Радіо Свобода".



"Олега однозначно використовують як товар зараз. Йдуть торги. І я поки не знаю, чим все це закінчиться. Це сумно", - сказала вона.



"Він просто розмінна монета", - додала сестра Сенцова.



На питання, чи попросить він про помилування, Каплан відповіла, що Сенцов не буде просити помилування у Путіна.



Також жінка розповіла, що брат телефоном розмовляв з мамою і голос у нього був бадьорий.



Проте зазначила, що він ніколи не жаліється і просить не лякати маму.



Раніше повідомлялося, що У президента Росії Володимира Путіна відмовили матері Олега Сенцова й його помилуванні, заявивши, що він має сам про це попросити.



Як повідомлялося, 13 липня, у 42-й день народження Сенцова, мати Олега звернулася до президента РФ Володимира Путіна з проханням про помилування сина.



9 серпня стало відомо, що лист матері Сенцова з проханням про його помилування надійшов до Адміністрації президента РФ, але реакції поки немає.



За даними адвоката Дмитра Дінзе, станом на 7 серпня у Сенцова пульс уповільнився до близько 40 ударів на хвилину, у в’язня погано з серцем, але на лікарню в Лабитнангі він не погоджується, а перельоту може не пережити.



Сенцов написав двоюрідній сестрі Наталій Каплан, що "кінець близько".



Пізніше Каплан заявила, що за Олегом терміново треба відправити медичний літак.



Сенцова утримують у російській колонії "Білий ведмідь" за полярним колом в Ямало-Ненецькому автономному окрузі РФ.



У серпні 2015 Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив його до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у підготовці теракту.



Сенцов, затриманий ще в травні 2014 року, 14 травня 2018 року оголосив голодування з вимогою відпустити всіх українців, яких утримують в РФ, – і тримає його уже 95-й день.

