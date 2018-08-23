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ООС: Бойовики накрили "Градами" Світлодарськ і влаштували провокацію в Станиці Луганській
|Суспільство | 16-08-2018, 08:13
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Минулої доби, 15 серпня, бойовики 43 рази відкривали вогонь по позиціях українських військ, у тому числі 6 разів із озброєння, яке заборонене Мінськими домовленостями.
Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.
Зазначається, що підконтрольні Росії окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а на окремих напрямках із озброєння БМП.
Відмічено також застосування мінометів калібром 120 та 82 мм.
В ООС повідомляють, що обстріли здійснювалися по захисниках Кримського, Новозванівки, Світлодарська, Луганського, Новолуганського, Майорська, Мар’їнки, Авдіївки, Опитного, Пісків, Красногорівки, Новотроїцького, Новомихайлівки, Кам’янки, Чермалика, Гнутового, Лебединського, Павлополя, Водяного та Широкиного.
У тому числі, бойовики обстрілювали із мінометів калібром 120 мм захисників Світлодарська та Гнутового, а калібром 82 мм – Кримського, Луганського та Гнутового.
Повідомляється, що окрім іншого незаконні збройні формування влаштували провокацію на ділянці розведення сторін в Станиці Луганській. Окупанти прицільно обстріляли українські позиції зі стрілецької зброї.
"Внаслідок бойових дій двоє захисників України отримали поранення", - йдеться у повідомленні.
В ООС додають, що упродовж поточної доби бойовики тричі відкривали вогонь по позиціях українських військових у районах населених пунктів Світлодарськ, Павлопіль та Водяне.
"Слід відзначити, що цієї ночі ворог вперше за кілька місяців застосував реактивні системи залпового вогню БМ-21 "Град". Розриви реактивних снарядів зафіксовані на позиціях в районі Світлодарська. Також по цих позиціях ворог відкривав вогонь із міномету калібром 120 мм", - сказано у повідомленні.
За даними розвідки двох окупантів знищено, три дістали поранень.
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