ООС: Бойовики накрили "Градами" Світлодарськ і влаштували провокацію в Станиці Луганській Суспільство | 16-08-2018, 08:13 0 112



Минулої доби, 15 серпня, бойовики 43 рази відкривали вогонь по позиціях українських військ, у тому числі 6 разів із озброєння, яке заборонене Мінськими домовленостями.



Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.



Зазначається, що підконтрольні Росії окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а на окремих напрямках із озброєння БМП.



Відмічено також застосування мінометів калібром 120 та 82 мм.



В ООС повідомляють, що обстріли здійснювалися по захисниках Кримського, Новозванівки, Світлодарська, Луганського, Новолуганського, Майорська, Мар’їнки, Авдіївки, Опитного, Пісків, Красногорівки, Новотроїцького, Новомихайлівки, Кам’янки, Чермалика, Гнутового, Лебединського, Павлополя, Водяного та Широкиного.



У тому числі, бойовики обстрілювали із мінометів калібром 120 мм захисників Світлодарська та Гнутового, а калібром 82 мм – Кримського, Луганського та Гнутового.



Повідомляється, що окрім іншого незаконні збройні формування влаштували провокацію на ділянці розведення сторін в Станиці Луганській. Окупанти прицільно обстріляли українські позиції зі стрілецької зброї.



"Внаслідок бойових дій двоє захисників України отримали поранення", - йдеться у повідомленні.



В ООС додають, що упродовж поточної доби бойовики тричі відкривали вогонь по позиціях українських військових у районах населених пунктів Світлодарськ, Павлопіль та Водяне.



"Слід відзначити, що цієї ночі ворог вперше за кілька місяців застосував реактивні системи залпового вогню БМ-21 "Град". Розриви реактивних снарядів зафіксовані на позиціях в районі Світлодарська. Також по цих позиціях ворог відкривав вогонь із міномету калібром 120 мм", - сказано у повідомленні.



За даними розвідки двох окупантів знищено, три дістали поранень.

