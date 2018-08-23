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Гандзюк про затриманого поліцією: на 99% це випадкова людина

Суспільство | 16-08-2018, 08:14Коментарів: 0 0 Переглядів: 105 105    


Активістка й член Херсонської міської ради Катерина Гандзюк, яка постраждала в результаті нападу, каже, що не впізнає підозрюваного Миколу Новікова, якого арештувала поліція.

Про це вона розповіла "Українській правді".

"Я співчуваю тому бідоласі, якого затримали по моїй справі поліцейські, на 99% це випадкова людина. Я розумію, що дуже швидко треба було гасити інформаційні хвилі й це робили ціною його долі. Мої близькі, які бачили нападника, кажуть, що це не він", - каже Гандзюк.

За словами активістки, наразі поліцейські з нею особисто не проводили слідчих дій.

(Вже після розмови, 15 серпня стало відомо, що правоохоронців до Катерини не пустили лікарі. Сама Гандзюк підтвердила УП цю інформацію, але зазначила, що раніше поліція до неї не приходила – УП).

"Я бачила те, що й усі в інтернеті, але я не впізнаю його (підозрюваного у нападі Миколу Новікова – УП). Зараз мені складно тримати руку на пульсі розслідування, тому що я зосереджена на своєму здоров’ї і відновленні. У мене через день операції, від яких болісна реабілітація", - пояснює також Гандзюк.

Вона каже, що в її фізичному усуненні можуть бути зацікавлені багато людей.

"Багато кому може бути вигідно позбутися незручного чиновника, як я. Тим паче, я вибиваюся із загального ландшафту, чим дратую багатьох людей не тільки з Херсона. Але мало хто може піти на такий злочин", - вважає активістка.

"Тим більше в місті, де ми всі зросли разом: з кимось ходили в одну школу, з кимось виросли в одному дворі. Але навіть серед політичних опонентів такі звірства зазвичай не прийняті. Пам'ять у людей дуже довга, тому не можна бути стовідсотково впевненим, що ми взагалі говоримо про когось з Херсона", - додає вона.

Гандзюк також натякає, що замовниками нападу на неї можуть бути правоохоронці — нинішні чи колишні:

"Я майже переконана, що у замовника в гардеробі висить форма з погонами, можливо, навіть і не одна".

"Як тільки я стала чиновником, у листопаді 2016 року, ми приймали справи і ставали свідками жахливих зловживань і злочинів. Правоохоронці – перші люди, з ким ми спілкувалися, і говорили, що треба наводити лад. На жаль, об’єкти наших розмов дізнавалися про таке спілкування за лічені хвилини, тому це просто не мало сенсу. Саме з правоохоронцями був цей системний світоглядний конфлікт, де неможливо домовитись", - розповідає член міськради.

За словами Гандзюк, саме від правоохронців вона отримувала погрози і попередження:

"Вони підсилали до мене достатньо близьких мені людей з пропозиціями. Зараз я не можу говорити про всі деталі, це може завадити слідству. Але готуйте попкорн, повірте, буде дуже цікаво".

Детальніше про хвилю нападів на активістів читайте в матеріалі "Української правди".

Як повідомлялося, 31 липня в Херсоні невідомий облив кислотою співробітницю міської ради Катерину Гандзюк.

Юрист Масі Найєм повідомив у Facebook, що в активістки хімічний опік обличчя, шиї, тулуба, верхньої кінцівки 40% III-II ступеня.

Правоохоронці спершу кваліфікували напад на Гандзюк як хуліганство, потім перекваліфікували на тяжкі тілесні ушкодження з метою залякування, а ще пізніше – на замах на вбивство.

У ЗМІ є інформація, що восени 2017 року Гандзюк звинуватила в корупції начальника Управління захисту економіки Нацполіції в Херсонській області Артема Антощука. Він домагався спростування її поста, але програв суд.

Активістка критикувала роботу правоохоронних органів області, а також протистояла проросійським політичним організаціям на Херсонщині. Крім того, вона говорила про зловживання міської влади Херсона.

1 серпня Гандзюк надали державну охорону і перевезли до Києва.

Поліція затримала а суд заарештував на 2 місяці підозрюваного в нападі на Гандзюк Миколу Новікова.

Кілька свідків заявили, що в день нападу Новіков перебував на відпочинку на морі в Херсонській області.

У поліції стверджують, що Новіков "обґрунтовано підозрюється" у нападі на Гандзюк, а свідки, які можуть підтвердити його алібі, запропонували офіційно звертатися до правоохоронців.
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