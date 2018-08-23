В Італії розбився легкомоторний літак, двоє загиблих Суспільство | 16-08-2018, 09:09 0 99 В італійській провінції Тревізо легкомоторний літак Piper PA-18 Super Cub розбився після зіткнення з кабелем високої напруги.



Про це повідомляє агентство ANSA.



В результаті катастрофи літака загинули дві людини. Відзначається, що повітряне судно впало в руслі річки П'яве.



Співробітники екстрених служб прибули на місце події на вертольоті.



До того моменту, коли пожежники приїхали до літака, тіла людей, які перебували на борту літака, встигли обгоріти.



Наразі слідчі з’ясовують обставини трагедії.