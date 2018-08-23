Після Києва грози з сильним вітром і град ідуть далі Суспільство | 16-08-2018, 10:27 0 100

У Києві до кінця доби 16 серпня можлива гроза, місцями шквали 24 м/с, подекуди град.



Про це з посиланням на Український гідрометцентр попереджає Державна служба з надзвичайних ситуацій





У ніч на 16 серпня столицею вже пронеслася буря з сильною зливою, яка затопила центр міста.



По Київській області до кінця четверга – гроза, шквали 24 м/с.



У західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях до кінця доби 16 серпня грози, місцями сильні зливи, град та шквали 15-20 м/с, подекуди 24 м/с.



У Карпатському регіоні впродовж доби – сильні дощі, грози, місцями град та шквали 15-20 м/с.



При цьому 16-17 серпня в Україні, крім більшості районів західних та Вінницької областей, зберігається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.