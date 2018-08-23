НА КОРДОНІ З УГОРЩИНОЮ ПРИКОРДОННИКИ ЗАТРИМАЛИ НЕЛЕГАЛЬНИХ МІГРАНТІВ Суспільство | 16-08-2018, 11:33 0 104

В рамках проведення операції "Кордон - 2018" прикордонники Мукачівського загону затримали двох нелегальних мігрантів та їх ймовірного переправника.

Сьогодні вранці під час патрулювання, прикордонний наряд відділу "Горонглаб" побачив чоловіка, який за допомогою оптичного приладу здійснював спостереження в напрямку державного кордону. У ході подальших оперативно-розшукових заходів, з'ясувалось, що спостерігач знаходився поблизу кордону не один. Разом із ним, до сусідньої Угорщини намагались незаконно потрапити ще двоє чоловіків. Прикордонники затримали усіх трьох осіб. Двоє з них не мали при собі жодних документів та назвались громадянами В'єтнаму. Чоловік, який супроводжував іноземців мав при паспорт громадянина України.

Для з’ясування всіх обставин правопорушення та складання адмінпротоколів правопорушників доставлено до відділу прикордонної служби «Горонглаб».

Подальшу долю затриманих та міру покарання визначатиме суд.



Прес-служба Мукачівського прикордонного загону



