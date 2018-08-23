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| Газета №35 (55) / 2014
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НА КОРДОНІ З ПОЛЬЩЕЮ ПРИКОРДОННИКИ ВИЯВИЛИ ЗЛОЧИНЦЯ
|Суспільство | 16-08-2018, 11:34
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Під час оформлення прикордонниками Львівського загону в пункті пропуску «Грушів» подорожуючих стосовно одного з громадян спрацювала база даних Інтерполу. Як з’ясувалось, 32-річного ізраїльтянина розшукували правоохоронні органи Росії за злочин, пов'язаний із організацією проституції.
По даному факту проінформовано працівників Укрбюро «Інтерполу» та Національної Поліції України.
Прес – служба Львівського прикордонного загону
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