НА КОРДОНІ З ПОЛЬЩЕЮ ПРИКОРДОННИКИ ВИЯВИЛИ ЗЛОЧИНЦЯ Суспільство | 16-08-2018, 11:34 0 101



Під час оформлення прикордонниками Львівського загону в пункті пропуску «Грушів» подорожуючих стосовно одного з громадян спрацювала база даних Інтерполу. Як з’ясувалось, 32-річного ізраїльтянина розшукували правоохоронні органи Росії за злочин, пов'язаний із організацією проституції.

По даному факту проінформовано працівників Укрбюро «Інтерполу» та Національної Поліції України.



Прес – служба Львівського прикордонного загону

