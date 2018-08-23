Працівники Львівської митниці ДФС вилучили понад 2 тонни тютюну для кальяну Суспільство | 16-08-2018, 13:30 0 114

16.08.2018 року в пункт пропуску «Краковець – Корчова» (Львівська миитниця ДФС) смугою руху «червоний коридор» з Республіки Польщі в Україну заїхав транспортний засіб «VOLKSWAGEN CRAFTER» з причіпом, під керуванням громадянина Російської Федерації.

Під час усного опитування та письмового декларування громадянин заявив про відсутність у нього будь-яких товарів, які підлягають обов’язковому письмовому декларуванню, або переміщення яких через державний кордон України обмежено чи заборонено. Однак під час митного огляду в багажному відділенні автомобіля та причепа, митники виявили незаявлений за встановленою формою 2004 кг. тютюну для кальяну в асортименті (країна виробництва ОАЕ)/ Товар був розфасований у поліетиленові упаковки вагою 1 кг. Загалом було 2004 упаковки.

Згідно зі ст. 257 МКУ, декларування здiйснюється шляхом заявлення за встановленою формою (письмовою, усною, шляхом вчинення дiй) точних відомостей про товари, мету їх переміщення через митний кордон України, а також відомостей, необхідних для здійснення їх митного контролю та митного оформлення.

Отже, громадянин Росії не заявив за встановленою формою точних та достовірних відомостей (наявність, найменування або назва, кількість, тощо) про товари, які підлягають обов’язковому декларуванню у разі переміщення через митний кордон України.

За ознаками, передбаченого статтею 472 Митного кодексу України, складено протокол про порушення митних правил. Товар затримано. Його вартість буде встановлена додатково. Справу скерують до суду.

