Працівники Львівської митниці ДФС вилучили понад 2 тонни тютюну для кальяну

   
MediaStar Logo
   Сьогодні: четвер, 23/08/2018 Нікого з керівництва Закарпатської митниці ДФС не затримано...>> У музеї «Територія Терору» відкриється виставка, присвячена історії табору примусових робіт «Янівська»...>> Міжнародний фестиваль фольклору «Етновир» у Львові стартує вже сьогодні...>> У Львові триває ІІІ міжнародний Фестиваль Параджанова...>> На території комунального АТП № 1 запрацювала нова мийка для автобусів...>> А. Садовий: «Всіх нас об’єднує велике внутрішнє відчуття, що кожен раз, коли ми піднімаємо наш прапор, ми повинні піднімати нашу гідність»...>> Національний прапор – це символ, який веде наших воїнів вперед до перемоги, - Олег Синютка...>> Львівщина урочисто відзначає День Державного Прапора України...>> У День Прапора будівлю Львівської ОДА прикрасили синьо-жовтими стягами...>> 2,1 мільйона гривень штрафних санкцій доведеться сплатити за 19 неоформлених працівників 11 роботодавцям Львівщини...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
Волкер: Росія не очікувала серйозної відповіді Заходу на її дії в Україні...
 >>> 
Саакашвілі: США вмовляли Грузію не піддаватися на провокації Росії...
 >>> 
«З червня зробили найскладніший об’єм робіт — це ділянка 102 м, де є плавун», — А. Садовий про ремонт вул. Замарстинівської...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
Луценко про розслідування вбивства Шеремета: Маємо одну ниточку...
21-08-2018, 08:55  >>> 
В Києві винуватець масштабної ДТП на очах у поліції залишив місце події...
21-08-2018, 07:45  >>> 
Справи щодо неправдивих свідчень учасників ДТП з авто Димінського направлено до суду...
21-08-2018, 07:42  >>> 
   Здоров'яЗдоров
Колективу Львівської обласної психіатричної лікарні представили виконувача обов’язків гендиректора – Богдана Чечотку...
21-08-2018, 12:51  >>> 
У жертви отруєння "Новічком" в Еймсбері почалися проблеми із зором...
21-08-2018, 07:46  >>> 
В області проаналізували витрати закладів охорони здоров’я...
15-08-2018, 19:32  >>> 

Працівники Львівської митниці ДФС вилучили понад 2 тонни тютюну для кальяну

Суспільство | 16-08-2018, 13:30Коментарів: 0 0 Переглядів: 114 114    

16.08.2018 року в пункт пропуску «Краковець – Корчова» (Львівська миитниця ДФС) смугою руху «червоний коридор» з Республіки Польщі в Україну заїхав транспортний засіб «VOLKSWAGEN CRAFTER» з причіпом, під керуванням громадянина Російської Федерації.
Під час усного опитування та письмового декларування громадянин заявив про відсутність у нього будь-яких товарів, які підлягають обов’язковому письмовому декларуванню, або переміщення яких через державний кордон України обмежено чи заборонено. Однак під час митного огляду в багажному відділенні автомобіля та причепа, митники виявили незаявлений за встановленою формою 2004 кг. тютюну для кальяну в асортименті (країна виробництва ОАЕ)/ Товар був розфасований у поліетиленові упаковки вагою 1 кг. Загалом було 2004 упаковки.
Згідно зі ст. 257 МКУ, декларування здiйснюється шляхом заявлення за встановленою формою (письмовою, усною, шляхом вчинення дiй) точних відомостей про товари, мету їх переміщення через митний кордон України, а також відомостей, необхідних для здійснення їх митного контролю та митного оформлення.
Отже, громадянин Росії не заявив за встановленою формою точних та достовірних відомостей (наявність, найменування або назва, кількість, тощо) про товари, які підлягають обов’язковому декларуванню у разі переміщення через митний кордон України.
За ознаками, передбаченого статтею 472 Митного кодексу України, складено протокол про порушення митних правил. Товар затримано. Його вартість буде встановлена додатково. Справу скерують до суду.
   Новини по темі: Суспільство
Нікого з керівництва Закарпатської митниці ДФС не затримано...
23-08-2018, 11:23  >>> 
У День Прапора будівлю Львівської ОДА прикрасили синьо-жовтими стягами...
23-08-2018, 08:49  >>> 
У Києві вже почали перекривати рух до свят...
23-08-2018, 08:48  >>> 
ООС: Бойовики гатили з БМП, артилерії і мінометів, 1 загиблий...
23-08-2018, 07:52  >>> 
В Україні понад 35 мільйонів активних банківських карток – ЄБА...
23-08-2018, 06:55  >>> 
Шотландія: понад 40 людей постраждало через витік хімічної речовини у торговому центрі...
23-08-2018, 06:44  >>> 
Родина Ноздровської просить Верховний суд про розгляд справи у Києві...
23-08-2018, 06:41  >>> 
   АктуальноАктуально
Вночі після негоди частина Києва пішла під воду...
16-08-2018, 07:19  >>> 
Обвал мосту в Італії: підтверджено загибель 31 особи, серед них іноземець та троє дітей...
15-08-2018, 09:00  >>> 
В Україні прогнозують спеку та надзвичайний рівень пожежної небезпеки...
08-08-2018, 08:06  >>> 
   ПолітикаПолітика
ІНП Польщі не знайшов злочину в словах голови Українського товариства в Любліні...
23-08-2018, 08:47  >>> 
Трамп привітав Україну з Днем незалежності...
23-08-2018, 08:46  >>> 
Латвія приєдналась до закликів демократичного світу звільнити Сенцова...
23-08-2018, 07:27  >>> 
   Діловий світДіловий світ
2,1 мільйона гривень штрафних санкцій доведеться сплатити за 19 неоформлених працівників 11 роботодавцям Львівщини...
23-08-2018, 10:08  >>> 
У серпні 2018 року слід сплатити податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за 2017 рік...
22-08-2018, 14:37  >>> 
Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі...
22-08-2018, 14:21  >>> 
   СуспільствоСуспільство
Нікого з керівництва Закарпатської митниці ДФС не затримано...
23-08-2018, 11:23  >>> 
У День Прапора будівлю Львівської ОДА прикрасили синьо-жовтими стягами...
23-08-2018, 08:49  >>> 
У Києві вже почали перекривати рух до свят...
23-08-2018, 08:48  >>> 
   ВладаВлада
Трамп: я не розглядаю зняття санкцій з РФ, Путін про це не просив...
21-08-2018, 08:54  >>> 
Трамп боїться, що Мюллер звинуватить його у введенні слідства в оману...
21-08-2018, 07:43  >>> 
Трамп запросив на гольф одного з сенаторів після його поїздки до Росії...
20-08-2018, 07:51  >>> 
   КультураКультура
У музеї «Територія Терору» відкриється виставка, присвячена історії табору примусових робіт «Янівська»...
23-08-2018, 11:22  >>> 
Міжнародний фестиваль фольклору «Етновир» у Львові стартує вже сьогодні...
23-08-2018, 10:15  >>> 
У Сєвєродонецьку делегація з Львівщини взяла участь в урочистостях до Дня Прапора...
23-08-2018, 10:07  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
11:23 Нікого з керівництва Закарпатської митниці ДФС не затримано
11:22 У музеї «Територія Терору» відкриється виставка, присвячена історії табору примусових робіт «Янівська»
10:15 Міжнародний фестиваль фольклору «Етновир» у Львові стартує вже сьогодні
10:14 У Львові триває ІІІ міжнародний Фестиваль Параджанова
10:13 На території комунального АТП № 1 запрацювала нова мийка для автобусів
10:12 А. Садовий: «Всіх нас об’єднує велике внутрішнє відчуття, що кожен раз, коли ми піднімаємо наш прапор, ми повинні піднімати нашу гідність»
10:11 Національний прапор – це символ, який веде наших воїнів вперед до перемоги, - Олег Синютка
10:10 Львівщина урочисто відзначає День Державного Прапора України
10:09 У День Прапора будівлю Львівської ОДА прикрасили синьо-жовтими стягами
10:08 2,1 мільйона гривень штрафних санкцій доведеться сплатити за 19 неоформлених працівників 11 роботодавцям Львівщини

   Анонси
У Зимній Воді відбудеться IV обласний фестиваль «Гомін Лемківщини»...
22-08-2018, 15:20  >>> 
До Дня Незалежності біля Яворова пройде великий спортивний фестиваль бійців АТО...
22-08-2018, 11:52  >>> 
У День Незалежності на Сихові відбудеться дискусія на тему «Бути державою»...
21-08-2018, 15:08  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования