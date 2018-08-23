Напрацювати шляхи фінансування за вивіз сміття з Дрогобича: зустріч у Львівській ОДА Суспільство | 16-08-2018, 14:19 0 121

Сьогодні, 16 серпня, у Львівській ОДА відбувалась зустріч з міським головою Дрогобича Тарасом Кучмою, аби напрацювати необхідні заходи з фінансування за вивіз сміття з міста та організації вивозу твердих побутових відходів.

"Якщо порівнювати ситуацію зі сміттям у Львові та Дрогобичі – це діаметрально протилежні речі. Констатуємо той факт, що міська влада Львова, при наявному фінансовому ресурсі не спромоглася скоординувати дії перевізників та налагодити систему збору та вивезення ТПВ.

Водночас, Дрогобичу не вистачає фінансових можливостей, аби вивозити сміття з районного центру. Тому ми запросили міського голову Дрогобича для пошуку шляху виходу з ситуації", - прокоментував начальник управління експлуатаційної діяльності у сфері комунального обслуговування Тарас Зозуля.

