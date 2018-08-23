Закарпатські податківці виявили 186 водіїв «сірих наймитів» Суспільство | 16-08-2018, 19:29 0 132

Отримана податкова інформація стала причиною проведення позапланової документальної перевірки фінансово-господарської діяльності фізичної особи – підприємця. Працівники Головного управління ДФС у Закарпатській області перевіряли, зокрема, оформлення трудових відносин з працівниками (найманими особами).

В ході перевірки із застосуванням інформаційних баз даних, СМR, податкових розрахунків та наданих підприємцем документів, встановлено за період з 1 липня 2015 року по 30 червня 2018 року здійснення ФОП міжнародних перевезень без належного оформлення праці найманих осіб (186 водіїв).

За результатами проведеної перевірки, працівники фіскальної служби краю склали акт та направили матеріали перевірки до Управління Держпраці у Закарпатській області для вжиття відповідних заходів в межах компетенції.

Відтак за результатами розгляду цих матеріалів, Управлінням Держпраці у Закарпатській області накладено штраф майже 21 млн грн на підприємця-перевізника.

Варто зазначити, що з метою легалізації виплати заробітної плати, в Закарпатській області створена обласна робоча група з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення, на засіданнях якої на постійній основі обговорюються проблемні питання щодо детінізації доходів населення.

ДФС у Закарпатській області

