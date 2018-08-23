«Для мене честь, що приїжджають люди зі сходу, з центру України, і відчувають себе вільно у Львові», — А. Садовий у Слов’янську Суспільство | 16-08-2018, 21:02 0 163 Українські міста обмінюються досвідом розвитку та налагоджують дружній діалог. Сьогодні у Слов’янську міський голова Львова відкрив чергову дискусію із серії Urban Talks, розповівши мешканцям міста про стратегію ідентичності як ключову складову розвитку сучасного міста. Також Андрій Садовий поділився «рецептом» успіху Львова, та дав поради, як створити умови, щоб містяни могли реалізувати свій потенціал в рідному місті.



«Управління містом чи державою — це мистецтво, яке потребує великого професіоналізму. Більше 12 років я працюю міським головою, і я почав з того, що запрошував мудрих, талановитих людей, і до сьогодні в нас у керівництві Львова більшість — не львів’яни. Друга річ в тому, що ми спільно зробили стратегію розвитку нашого міста, ми спільно запланували, яким має бути наше місто за 10, 20, 30 років. Бо міський голова має бути стратегом, має бачити місто і країну багато років наперед. В перші тижні своєї роботи я почав шукати кошти, щоб замовити стратегію розвитку аеропорту. Бо зараз якщо є аеропорт — є місто, нема аеропорту — нема міста. І так по кожному напрямку ми почали вибудовувати чіткі плани, і з Божою допомогою їх впроваджувати у життя», — сказав міський голова Львова Андрій Садовий.



Зі слів мера, люди, які приїжджають до Львова з різних куточків України, почувають себе в ньому вільними. Саме тому й організували такий проект обміну досвідом між містами, щоб передати корисний досвід та налагодити дружні взаємини.



«Я дуже гордий, що сьогодні дуже багато людей, які до нас приїжджають, себе почувають комфортно. Для мене честь, що приїжджають люди зі сходу, з центру України, і вони відчувають себе вільно у Львові, відчувають себе як вдома. За ті роки, поки я працюю міським головою, жоден уряд, жоден президент, жоден з міністрів не дав мені жодної поради, що робити. А міста дуже часто мають однакові проблеми. Тому я вирішив їздити містами і брати з собою тих колег, які розвивають місто і можуть бути корисними для інших», — сказав Андрій Садовий.



Зі слів мера, Львів пережив важкі часи сміттєвої блокади, і саме це стало стимулом збудувати сучасний завод з переробки відходів. І це також послужило залученню грантових коштів.



«В житті є дуже багато різних труднощів. Львів пережив дуже складний процес сміттєвої блокади, і ми собі поставили за мету збудувати один з найкращих заводів з переробки відходів. Для цього Європейський банк нам дав 35 мільйонів євро, з яких 10 мільйонів — це грант, провели перший тендер, визначили 12 компаній, до кінця року буде фіналіст, і в цьому році плануємо почати будувати. І так само, як люди їдуть милуватися історичною спадщиною, я хочу щоб українські мери приїжджали і вивчали цей досвід, тому що ми повинні мати нашу землю в порядку. В нас сьогодні в Україні 5% землі є під звалищем, і це недопустимі речі. Бо щоб збудувати місто, в якому хочеться жити, потрібно збудувати країну, в якій хочеться жити», — сказав Андрій Садовий.



Нагадаємо, Urban Talks — це дискусійна платформа, спрямована на налагодження дружнього діалогу та співпраці між українськими містами. Під час заходу представники міських рад і громадських організацій діляться корисними практиками та презентують власний успішний досвід розвитку міст. До слова, такі обміни досвідом вже відбулися у вісьмох містах України — Рівному, Житомирі, Чернівцях, Тернополі, Луцьку та Івано-Франківську, Ужгороді та Краматорську.

