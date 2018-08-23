Укравтодор: в Україні 4,5 тисяч мостів потребують негайного ремонту Суспільство | 17-08-2018, 07:36 0 80 В Україні налічується близько 17 тисяч мостів різного віку та розміру. З них — 4,5 тисяч потребують негайного ремонту.



Про це повідомив радник голови Укравтодору та колишній заступник міністра інфраструктури Олександр Кава в ефірі програми "Нині вже" на Громадському.



"Що стосується мостів, то на дорогах загального користування у нас є 17 тисяч мостів, з яких 2/3 потребують капітального ремонту. А 4,5 тисячі потребують дуже термінового ремонту", — сказав Кава.



За його словами, серед доріг загального користування в Україні — 95% доріг експлуатуються понаднормово.



"Це ті дороги, які потребують капітального ремонту, але експлуатуються через те, що не було достатнього фінансування, вони вже з простроченими строками ремонту", — додав посадовець.



Як повідомлялось, за підрахунками Укравтодору, для капітального ремонту всіх доріг, які сполучають населені пункти по всій території України, необхідно виділити 2 трильйони гривень.



Нагадаємо, у держбюджеті на 2018 рік 44 млрд гривень закладено на ремонт доріг (з них 32,6 млрд гривень - бюджет Державного дорожнього фонду).