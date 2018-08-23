Пентагон: китайська армія вчиться завдавати удари по американських цілях Суспільство | 17-08-2018, 07:42 0 98



В останні роки збройні сили Китаю збільшили кількість операцій з використанням бомбардувальників, "ймовірно, тренуючись завдавати удари" по США і їх союзниках.



Про це йдеться в доповіді Пентагону, пише Reuters.



У щорічній доповіді підкреслюються зусилля Китаю щодо посилення свого глобального впливу, зокрема, зазначається, що витрати на оборону Китаю в 2017 році, за оцінками Пентагону, перевищили 190 млрд. дол.



"За останні три роки НВАК (Народно-визвольна армія Китаю - ред.) Швидко розширила свої надводні зони операцій із застосуванням бомбардувальників, набираючи досвід в критичних морських районах і, ймовірно, навчаючись ударам по цілям США і їх союзників", - йдеться в доповіді .



У доповіді говориться, що, хоча НВАК продовжує розширювати свою діяльність, неясно, який месидж Пекін прагне відправити "окрім демонстрації поліпшених можливостей".



В цьому році вперше кілька китайських бомбардувальників приземлилися на спірному острові в Південно-Китайському морі.



У січні Пентагон в центр нової національної стратегії оборони помістив протистояння Китаю і Росії.



У доповіді Пентагону йдеться, що, незважаючи на прогнозоване уповільнення темпів економічного зростання, офіційний бюджет оборони Китаю до 2028 року складе більше 240 млрд. дол.



Також американські військові відзначають, що космічна програма Китаю швидко розвивається.



"НВАК продовжує зміцнювати свої військові космічні можливості, незважаючи на свою публічну позицію щодо мілітаризації космосу", - сказано в повідомленні.



У цьому місяці адміністрація президента Дональда Трампа оголосила про амбітний план створення до 2020 року "космічних сил" в якості шостого роду військ.

