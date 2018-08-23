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Китайський Боїнг здійснив жорстку посадку на Філіппінах, втративши двигун
|Суспільство | 17-08-2018, 07:43
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Літак авіакомпанії Xiamen Airlines здійснив жорстку посадку в аеропорту Маніли на Філіппінах.
Про це повідомляє CGTN.
Згідно з повідомленнями, літак протягом години кружляв над аеропортом, перш ніж завершити посадку. Під час другої спроби приземлитися Boeing 737-800 зійшов зі злітно-посадкової смуги. При цьому лівий двигун літака відірвався.
Інцидент не привів до закриття злітно-посадкової смуги.
Як повідомляє ABS-CBN News, пасажирський літак вилетів з міжнародного аеропорту Ninoy Aquino в Манілі під час сильних дощів.
У повідомленні на своїй сторінці в соцмережі Weibo компанія Xiamen Air заявила, що всі 157 пасажирів і 8 членів екіпажу евакуйовані без травм.
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