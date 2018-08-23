Китайський Боїнг здійснив жорстку посадку на Філіппінах, втративши двигун Суспільство | 17-08-2018, 07:43 0 102



Літак авіакомпанії Xiamen Airlines здійснив жорстку посадку в аеропорту Маніли на Філіппінах.



Про це повідомляє CGTN.



Згідно з повідомленнями, літак протягом години кружляв над аеропортом, перш ніж завершити посадку. Під час другої спроби приземлитися Boeing 737-800 зійшов зі злітно-посадкової смуги. При цьому лівий двигун літака відірвався.



Інцидент не привів до закриття злітно-посадкової смуги.



Як повідомляє ABS-CBN News, пасажирський літак вилетів з міжнародного аеропорту Ninoy Aquino в Манілі під час сильних дощів.



У повідомленні на своїй сторінці в соцмережі Weibo компанія Xiamen Air заявила, що всі 157 пасажирів і 8 членів екіпажу евакуйовані без травм.

