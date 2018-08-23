Під Одесою встановлюють пам'ятник у вигляді вежі Донецького аеропорту Суспільство | 17-08-2018, 07:44 0 103



Пам'ятник Захисникам України встановлюють зараз в селищі Доброслав Лиманського району Одеської області.



Про це повідомила мер населеного пункту Людмила Прокопечко, пише Думська.



Пам'ятник, що представляє собою стилізовану диспетчерську вежу Донецького аеропорту, яка стала символом героїзму українських воїнів-кіборгів, буде стояти в доброславском парку Слави.







Автори - скульптор Віталій Квак і майстер художньої ковки Освальдо Іскерго Фрага. Раніше вони прикрасили Доброслав арт-об'єктами "Дівчина - весна" та "Десять заповідей".



Відкриють пам'ятник 24 серпня, в День незалежності України.

