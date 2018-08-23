ООС: вперше за кілька місяців бойовики застосували РСЗВ "Град" Суспільство | 17-08-2018, 08:16 0 107



Упродовж минулої доби в районі проведення операції Об’єднаних сил противник 30 разів відкривав вогонь по позиціях українських військ, у тому числі 5 разів із озброєння, яке заборонене Мінськими домовленостями.



Про це повідомляє прес-центр ООС.



Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а на окремих напрямках із озброєння БМП. Відзначено також застосування реактивних систем залпового вогню БМ-21 "Град" та мінометів калібром 120 та 82 мм.



Обстріли здійснювалися по захисниках Кримського, Новозванівки, Світлодарська, Луганського, Новгородського, Красногорівки, Мар’їнки, Новотроїцького, Гнутового, Лебединського, Павлополя, Водяного та Широкиного.



Поряд із цим, противник обстріляв із "Градів" та 120-мм мінометів захисників Світлодарська, а із мінометів калібром 82 мм – захисників Кримського, Луганського та Новгородського.



Упродовж поточної доби бойовики російських окупаційних військ 6 разів відкривали вогонь по позиціях ООС у районах населених пунктів Новолуганське, Мар’їнка, Водяне та Лебединське.



Втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає.



За даними розвідки двоє окупантів дістали поранення.

