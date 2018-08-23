Триває активна фаза реалізації проектів місцевого розвитку Суспільство | 17-08-2018, 10:08 0 102



Одна з найуспішніших обласних програм – Програма проектів місцевого розвитку перебуває в активній фазі, а профільний відділ облради здійснює моніторинг її реалізації.



Нагадаємо, усього затверджено до реалізації 1007 проектів загальною вартістю – 253 млн грн, з яких 122,7 млн грн – кошти обласного бюджету, небюджетні кошти – 53,7 млн грн, частка місцевих бюджетів – 77,2 млн грн. Ці проекти-переможці, як відомо, визначені в межах 7 пріоритетів.



Як повідомлялося, працівники відділу та голова комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку Олег Домчак протягом місяця здійснили низку виїздів і надалі їх робитимуть з метою аналізу реальної ситуації щодо виконання робіт та використання бюджетних коштів, зокрема в рамках програми проектів місцевого розвитку.



Відтак за результатами семи місяців роботи, враховуючи вищезгадані робочі поїздки та отриману інформацію від розпорядників коштів, можемо говорити про попередні результати .



Станом на 1 серпня 2018 року з 1007 проектів – розпочато роботи на 566, завершено роботи на – 95, не розпочато роботи, у тому числі виготовляється документація або триває процедура закупівельна – 290, не подано інформацію замовниками по – 56.



Стан справ у пріоритетах



За результатами аналізу, здійсненого секретаріатом конкурсної ради, станом на 1 серпня 2018 року найкраща ситуація в розрізі пріоритетів в частині розпочатих і завершених проектів є в пріоритетах «Школи», «Культура», «Інші пріоритети». Загрозливою є тенденція по пріоритету «Екологічні ініціативи».



Варто зауважити, що один з акцентів, який найбільше цікавить керівництво облради і секретаріат Конкурсної ради – це готовність і здача проектів у школах та закладах дошкільної освіти до початку навчального процесу 1 вересня. Додамо, що з 414 проектів освітньої галузі роботи не розпочато на 128 проектах, завершено роботи на 45 об’єктах, на решті – роботи тривають.



Секретаріат занепокоєний як і більшість депутатів облради такими темпами виконання робіт освітянських проектів місцевого розвитку, оскільки важко буде пояснити батькам, спонсорам, чому до 1 вересня роботи на об’єкті не завершено. «Тому секретаріат Конкурсної ради і бюджетна комісія в посиленому режимі буде продовжувати робочі поїздки по районах області і вивчати причини повільних темпів реалізації освітянських проектів, причини зволікань замовників під час реалізації проектів тощо», - сказав начальник відділу з питань реалізації проектів місцевого розвитку, міжнародної технічної допомоги та зовнішньоекономічних зв'язків Іван Собко.



Ситуація по територіях



Станом на 1 серпня, такі ОТГ як Жовтанецька та Чукв'янська завершили реалізацію проектів.



Найактивніше завершують свої ініціативи місто Червоноград та Жидачивський і Жовківський райони.



Тривожною виглядає ситуація з темпами виконання робіт в місті Дрогобич, Пустомитівському районі та Кам`янка-Бузькій ОТГ.



Детальніше – за лінком.



Про наслідки зволікання



Варто повідомити, що станом на 15 серпня в Львівську облраду надійшла низка листів від конкурсантів, які з різних причин просять зняти їх проекти з числа переможців. Серед них: Жовківська міська рада, Самбірська міська рада, Кам`янка-Бузька РДА, усього 7 проектів.



Крім того, станом на 1 серпня, за оперативною інформацією, маємо 290 нерозпочатих проектів. У випадку зволікання заявників щодо початку реалізації цих проектів, Конкурсна рада має право зняти такі проекти з числа переможців і відповідно перерозподілити кошти на наступні за рейтингом проекти.



«Якщо ситуація по нерозпочатих проектах до 1 вересня суттєво не зміниться, то Конкурсна рада належно реагуватиме на таку бездіяльність і прийматиме відповідні рішення, інформуючи кожну громаду про причини зняття проектів з числа переможців і оприлюднюватиме прізвища відповідальних осіб, які не впоралися із завданням», - наголосив Іван Собко.



Додамо, що наступного тижня робочі поїздки продовжаться, а секретаріат Конкурсної ради надалі інформуватиме громадськість про хід реалізації програми місцевого розвитку.