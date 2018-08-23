|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
НА ЗАКАРПАТТІ ПРИКОРДОННИКИ ПРИПИНИЛИ СПРОБУ НЕЗАКОННОГО ПЕРЕМІЩЕННЯ 5 ТИСЯЧ ПАЧОК СИГАРЕТ ДО РУМУНІЇ
|Суспільство | 17-08-2018, 10:11
| 0 90
|
Учора ввечері в результаті обміну інформацією між прикордонниками України та Румунії, вдалось запобігли черговій спробі незаконного переправлення через кордон 5 тисяч пачок контрабандного тютюну.
Перевіряючи інформацію про ймовірну протиправну діяльність, що надійшла від румунських колег, прикордонники відділення "Солотвино" Мукачівського загону виявили поблизу кордону 7 пакунків у яких знаходилось 10 ящиків сигарет. Зловмисники планували переправити контрабандний тютюн річкою Тиса, якою проходить кордон з Румунією, але, зрозумівши, що їх викрито, змушені були покинути товар та втекти. Наразі тривають заходи по встановленню причетних до цього правопорушення осіб.
Виявлені тютюнові вироби будуть передані до ДФС.
Прес-служба Мукачівського прикордонного загону
|
|