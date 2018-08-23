НА ЗАКАРПАТТІ ПРИКОРДОННИКИ ПРИПИНИЛИ СПРОБУ НЕЗАКОННОГО ПЕРЕМІЩЕННЯ 5 ТИСЯЧ ПАЧОК СИГАРЕТ ДО РУМУНІЇ Суспільство | 17-08-2018, 10:11 0 90





Учора ввечері в результаті обміну інформацією між прикордонниками України та Румунії, вдалось запобігли черговій спробі незаконного переправлення через кордон 5 тисяч пачок контрабандного тютюну.

Перевіряючи інформацію про ймовірну протиправну діяльність, що надійшла від румунських колег, прикордонники відділення "Солотвино" Мукачівського загону виявили поблизу кордону 7 пакунків у яких знаходилось 10 ящиків сигарет. Зловмисники планували переправити контрабандний тютюн річкою Тиса, якою проходить кордон з Румунією, але, зрозумівши, що їх викрито, змушені були покинути товар та втекти. Наразі тривають заходи по встановленню причетних до цього правопорушення осіб.

Виявлені тютюнові вироби будуть передані до ДФС.



Прес-служба Мукачівського прикордонного загону



