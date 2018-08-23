У житлових будинках Залізничного району Львова за останній місяць викрадено 7 котушок ліфтів Суспільство | 17-08-2018, 10:20 0 116 Як повідомив в.о. директора ЛКП «Львівсвітло» Михайло Трач, почастішали випадки викрадення котушок ліфтів в житлових будинках у Залізничному районі Львова. Зокрема, за останній місяць, починаючи з 16 липня і до сьогодні, викрадено 7 котушок.



«Зараз спостерігаємо збільшення викрадення котушок ліфтів у будинках Залізничного району Львова. Починаючи з 16 липня було викрадено 7 котушок. Останні 3 викрадення трапилися минулими вихідними.



Зокрема, викрадено котушки в будинках на вул. Садова, 9, вул. Садова, 13, вул. Кульпарківська, 128 (1 і 2 під’їзди), вул. Кульпарківська, 142, вул. Петлюри, 17, 37.



Коли виявляємо крадіжку, то балансоутримувач пише заяву в поліцію і вже вони замаються пошуком крадіїв. Однак, щоб оперативно відновити роботу ліфта ми за власний кошт купуємо і встановлюємо нові котушки", — розповів Михайло Трач.



За інформацією ЛКП «Львівсвітло», з початку року було викрадено 28 котушок ліфтів. Для відновлення роботи ліфта ЛКП «Львівсвітло», як обслуговуюча організація, за власний кошт проводить купівлю і встановлення нової котушки. Вартість однієї котушки більше 2 тис. грн. Відтак, мерія Львова просить правоохоронні органи посилити роботу в напрямку боротьби з такими крадіжками та покарання винних, адже частими є випадки, коли поліція ловить зловмисника, але його без жодного покарання відпускають на волю.

