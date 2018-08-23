Кому ж найпростіше знайти місце праці на Львівщині? Суспільство | 17-08-2018, 10:23 0 110





Відповідно до статистичних даних, упродовж січня-липня 2018 року соціальними послугами районних, міських філій та центрів зайнятості області задля працевлаштування скористалися 52,5 тис. осіб, у тому числі 32,6 тис. безробітних, тоді, як торік число тих, хто офіційно набув статус безробітного на Львівщині, складало на 5,5 тис. більше. База задекларованих вільних робочих місць і вакантних посад за перші сім місяців п. р., порівняно зі звітним періодом 2017 року, збільшилася на 0,6 тис. пропозицій і становила 42,9 тис. вакансій.

– Станом на 01.08.2018 року в області офіційно шукали роботу 14,0 тис. краян (минулого року – 15,0 тис.), а неукомплектованими залишалися 8,4 тис. робочих місць, – повідомив директор Львівського обласного центру зайнятості Василь Барилюк. – Традиційно найпростіше знайти місце праці робітникам, для котрих зафіксовано 6,2 тис. пропозицій працевлаштування, 1,4 тис. вільних місць праці були для службовців, ще 0,8 тис. – для тих, хто не має спеціальної підготовки та відповідного рівня освіти.

У розрізі професійних груп найбільший попит на робочу силу на кінець липня 2018 року спостерігався на кваліфікованих робітників з інструментом, робітників з обслуговування, експлуатації та контролю за роботою устаткування і машин, найменш популярними залишаються пропозиції праці для робітників сільського та лісового господарства, риборозведення та рибальства, керівників, вищих державних службовців. Відтак, оператори автоматичних і напівавтоматичних ліній верстатів і установок, водії автотранспортних засобів, швачки та монтери кабельного виробництва на лаві безробітних подовго не засиджуються.

Як зазначив В. Барилюк, на одну вакансію в середньому на Львівщині претендувало дві особи, торік – 3 безробітних. Упродовж січня-липня п. р. фахівці обласної служби зайнятості допомогли повернутися до трудової діяльності 27,2 тис. жителям Львівщини, з них – понад 70% вдалося працевлаштувати до моменту набуття статусу безробітного.

Відділ інформаційної роботи

Львівського обласного центру зайнятості,

тел. 233-71-85

