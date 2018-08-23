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Навчальним закладам Львівщини передали 36 шкільних автобусів
|Суспільство | 17-08-2018, 12:38
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Сьогодні, 17 серпня, на площі біля головного корпусу НУ «Львівська Політехніка» відбулося вручення 36 шкільних автобусів представникам відділів освіти районів та ОТГ Львівської області, комунальних закладів освіти Львівської обласної ради.
У заході взяли участь Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич, голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин, голова Львівської ОДА Олег Синютка, освітяни області.
Як наголосив у вітальному слові Олександр Ганущин, дуже важливо, щоб ці нові автобуси стали поштовхом до вирішення питання з наповненням змістом опорних шкіл. «З боку обласної ради – цілковита підтримка! Ми всі причетні до цієї події: Міносвіти, обласний і місцевий рівні. Я би дуже хотів, щоб і в інших галузях в нас були такі поступи. Вітаю всіх, що матеріально-технічна база освітянської галузі зросла сьогодні на 36 автобусів, давайте гідно ними розпоряджатися і все буде добре», - сказав очільник облради.
Крім того, Олександр Ганущин подякував Міністру освіти і науки Україні Лілії Гриневич за послідовну політику в галузі освіти.
Як підкреслила пані Міністр, ці автобуси мають принести дітям якіснішу освіту. "Сьогодні у Львівській області створюються опорні школи, діти старшої школи повинні здобувати освіту в хороших кабінетах, з кваліфікованими вчителями і мати рівні можливості, незалежно від того, де вони народилися", - сказала Лілія Гриневич.
Варто зауважити, що автобуси придбали у межах Програми розвитку освіти Львівщини на 2017-2020 роки. Загальна вартість транспортних засобів (за результатами електронних торгів) – майже 64 млн грн (37 млн грн – освітня субвенція, 27 млн грн – співфінансування з місцевих бюджетів).
Додамо, що 33 автобуси закуплені для територій (11 ОТГ і 17 районів), а також 3 автобуси для комунальних закладів Львівської обласної ради: Підгірцівська спеціальна ЗОШ-інтернат, Львівський військовий ліцей імені Героїв Крут, Львівське державне училище фізичної культури.
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