Навчальним закладам Львівщини передали 36 шкільних автобусів Суспільство | 17-08-2018, 12:38 0 105



Сьогодні, 17 серпня, на площі біля головного корпусу НУ «Львівська Політехніка» відбулося вручення 36 шкільних автобусів представникам відділів освіти районів та ОТГ Львівської області, комунальних закладів освіти Львівської обласної ради.



У заході взяли участь Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич, голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин, голова Львівської ОДА Олег Синютка, освітяни області.



Як наголосив у вітальному слові Олександр Ганущин, дуже важливо, щоб ці нові автобуси стали поштовхом до вирішення питання з наповненням змістом опорних шкіл. «З боку обласної ради – цілковита підтримка! Ми всі причетні до цієї події: Міносвіти, обласний і місцевий рівні. Я би дуже хотів, щоб і в інших галузях в нас були такі поступи. Вітаю всіх, що матеріально-технічна база освітянської галузі зросла сьогодні на 36 автобусів, давайте гідно ними розпоряджатися і все буде добре», - сказав очільник облради.



Крім того, Олександр Ганущин подякував Міністру освіти і науки Україні Лілії Гриневич за послідовну політику в галузі освіти.



Як підкреслила пані Міністр, ці автобуси мають принести дітям якіснішу освіту. "Сьогодні у Львівській області створюються опорні школи, діти старшої школи повинні здобувати освіту в хороших кабінетах, з кваліфікованими вчителями і мати рівні можливості, незалежно від того, де вони народилися", - сказала Лілія Гриневич.



Варто зауважити, що автобуси придбали у межах Програми розвитку освіти Львівщини на 2017-2020 роки. Загальна вартість транспортних засобів (за результатами електронних торгів) – майже 64 млн грн (37 млн грн – освітня субвенція, 27 млн грн – співфінансування з місцевих бюджетів).



Додамо, що 33 автобуси закуплені для територій (11 ОТГ і 17 районів), а також 3 автобуси для комунальних закладів Львівської обласної ради: Підгірцівська спеціальна ЗОШ-інтернат, Львівський військовий ліцей імені Героїв Крут, Львівське державне училище фізичної культури.