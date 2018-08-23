Марина Порошенко взяла участь у роботі Першого світового форуму українознавчих суботніх та недільних шкіл Суспільство | 17-08-2018, 15:14 0 290



Сьогодні, 17 серпня дружина Президента України у Львові взяла участь у роботі Першого світового форуму українознавчих суботніх та недільних шкіл, який зібрав понад 200 освітян із 36 країн світу. Захід проходить на виконання Указу Президента Петра Порошенка «Про невідкладні заходи щодо зміцнення державного статусу української мови».



За словами Марини Порошенко, вперше за роки незалежності України питання збереження національної ідентичності українців за кордоном обговорюється на такому представницькому рівні: «Українське освітнє середовище за кордоном є джерелом поширення української мови, історії та культури. І є носієм правди про події, які сьогодні відбуваються в Україні – це вкрай важливо для зміцнення іміджу нашої держави на міжнародній арені», - сказала дружина Президента.

Дружина Президента наголосила, що «сьогодні для України захист української мови – це питання національного значення, бо мова – це символ держави».

Учасники Форуму мали на меті створити платформу для налагодження співпраці щодо поширення української мови у світі, розробити навчально-методичні матеріали для використання в українських суботніх та недільних школах за кордоном, а також – для обміну досвідом між педагогами, які викладають предмети українознавства.

«Усі, хто зібрався сьогодні тут на форумі, мають велике українське серце. Львівщина надзвичайно пишається тим, що така зустріч відбувається саме у нас. Разом із багатьма людьми в межах України та поза нею ми зберегли нашу мову, традиції та культуру. Наша ідентичність - це наша муза. Без мови і культури нам ніколи не досягти успіху. Багато українців, які мешкають поза межами України, бережуть її в серці. Це важлива частка нашого народу. Адже саме вони є тою зв’язковою ланкою між українською державою та усіма українцями, яких порозкидало по світу. Українська держава завжди буде підтримувати тих, хто себе ідентифікує як українець. З великою гордістю ми будемо нести в світ нашу мову, віру і культуру», – наголосив у вітальному слові голова Львівської ОДА Олег Синютка.

