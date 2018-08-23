«Українська держава завжди буде підтримувати тих, хто себе ідентифікує як українець», - Олег Синютка на відкритті Першого світового форуму українознавчих суботніх та недільних шкіл Суспільство | 17-08-2018, 15:15 0 270

Сьогодні, 17 серпня, відбулось урочисте відкриття Першого світового форуму українознавчих суботніх та недільних шкіл.



Понад 200 учасників із 36 країн з усіх континентів світу беруть участь у Форумі, який за часів незалежності України проводиться вперше.

«Усі, хто зібрався сьогодні тут на форумі, мають велике українське серце. Львівщина надзвичайно пишається тим, що така зустріч відбувається саме у нас. Разом із багатьма людьми в межах України та поза нею ми зберегли нашу мову, традиції та культуру. Наша ідентичність - це наша муза. Без мови і культури нам ніколи не досягти успіху. Багато українців, які мешкають поза межами України, бережуть її в серці. Це важлива частка нашого народу. Адже саме вони є тою зв’язковою ланкою між українською державою та усіма українцями, яких порозкидало по світу. Українська держава завжди буде підтримувати тих, хто себе ідентифікує як українець. З великою гордістю ми будемо нести в світ нашу мову, віру і культуру», – наголосив у вітальному слові голова Львівської ОДА Олег Синютка.

Форум складатиметься із двох частин: V Міжнародної конференції «Українська мова у світі» (17 серпня) та Лабораторії творчих ідей (18-22 серпня).

У межах Форуму відбудеться дефіле українських учителів із 36 країн світу у національному одязі від дизайнера Людмили Сєдової.

Окрім того, учителі візьмуть участь у концерті «Українська пісня» на стадіоні «Арена Львів». Також для них організують поїздку на Яворівщину, де відбудеться майстер-клас з виготовлення яворівської іграшки.

Також на Форумі презентують перше соціологічне дослідження, організоване працівниками Міжнародного інституту освіти, культури та зв’язків з діаспорою (МІОК) щодо стану та потреб сучасної українознавчої школи за кордоном.

Нагадаємо, що Перший світовий форум українознавчих суботніх та недільних шкіл відбуватиметься під патронатом Марини Порошенко, дружини Президента України, голови Українського культурного фонду, голови Фонду Порошенка, під егідою Олега Синютки, голови Львівської обласної державної адміністрації

Зазначимо, що співорганізаторами Форуму є Міністерство закордонних справ України, Міністерство освіти і науки України, Львівська обласна державна адміністрація, Національний університет «Львівська політехніка», Міжнародний інститут освіти, культури та зв’язків з діаспорою, Світовий Конґрес Українців та Світова Координаційна Виховно-Освітня Рада.



