В області триває фінансування пенсій за серпень Суспільство | 17-08-2018, 15:18 0 323

На Львівщині триває фінансування пенсійних виплат за серпень. Про це інформують у Головному управлінні Пенсійного фонду України у Львівській області.



Зокрема станом 16 серпня на фінансування пенсійних виплат спрямували 1129,0 млн гривень, що становить 68,6 % місячної потреби.

Виплата пенсій здійснюється через поштові відділення та установи банків.



