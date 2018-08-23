|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
В області триває фінансування пенсій за серпень
|Суспільство | 17-08-2018, 15:18
| 0 323
|
На Львівщині триває фінансування пенсійних виплат за серпень. Про це інформують у Головному управлінні Пенсійного фонду України у Львівській області.
Зокрема станом 16 серпня на фінансування пенсійних виплат спрямували 1129,0 млн гривень, що становить 68,6 % місячної потреби.
Виплата пенсій здійснюється через поштові відділення та установи банків.
|
|