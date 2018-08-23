|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
ООС: Доба на Донбасі була напруженою, але обійшлось без втрат
|Суспільство | 20-08-2018, 08:01
| 0 107
|
|Минулої доби, 19 серпня, бойовики окупованих районів Донецької та Луганської областей 20 разів відкривали вогонь по позиціях українських військ.
Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.
Зазначається, що підконтрольні Росії окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а на окремих напрямках із озброєння БМП.
За даними ООС, обстріли здійснювалися по захисниках Кримського, Катеринівки, Луганського, Південного, Залізного, Зайцевого, Новоселівки Другої, Гнутового, Павлополя, Лебединського, Водяного, Широкиного.
Упродовж поточної доби бойовики з гранатометів та стрілецької зброї три рази обстріляли позиції українських захисників в районах населених пунктів Широкине та Лебединське.
Втрат серед особового складу Об’єднаних сил протягом минулої та цієї доби немає.
За даними української розвідки, двоє окупантів отримали поранення.
|
|