Синоптики розповіли, чого чекати від погоди найближчими днями Суспільство | 20-08-2018, 08:05 0 93



Найближчого тижня в Україні прогнозують мінливу хмарність, місцями дощі та до 33 градусів тепла.



Про це повідомили в Укргідрометцентрі, передає "Укрінформ".



"Прогноз на добу 20 серпня: мінлива хмарність, у північних, центральних областях та Карпатах місцями короткочасний дощ, гроза, на решті території без опадів. Вітер переважно південно-західний, 3-8 м/с. Температура вдень 25-30°; у південній частині вдень 31-33°", - йдеться в повідомленні.





На 21-22 серпня також прогнозують мінливу хмарність, без опадів, лише вдень 21 серпня у західних, північних та більшості центральних областей місцями короткочасний дощ, гроза.



Вітер очікується південно-західний з переходом на північний, 5-10 м/с.



Температура вночі, 21 серпня, 14-19°, на узбережжі морів до 23°, вдень 25-30°, на Закарпатті, у південній частині та східних областях до 33°.



22 серпня в Україні, крім південної частини та Закарпаття, зниження температури вночі до 11-16°, вдень до 21-26°.



За прогнозом на 23-24 серпня - на більшості території без опадів, лише в Карпатах 24 серпня місцями короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 10-16°, на узбережжі морів 17-21°, на півночі Лівобережжя місцями 5-10°; вдень 22-28°, у південних областях, на Закарпатті, 24 серпня і у східній частині 27-33°.





По Києву в понеділок, 20 серпня, буде мінлива хмарність, вночі та вранці короткочасний дощ, вдень без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура вдень 27-29°.



По Київській області мінлива хмарність, вночі та вранці місцями короткочасний дощ, гроза, вдень без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура вдень 25-30°.



На 21-22 серпня по Києву та області продовжиться мінлива хмарність. Без опадів, лише вдень 21 серпня місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-західний з переходом на північний, 5-10 м/с. Температура 21 серпня вночі 14-19°, вдень 25-30°; 22 серпня вночі 11-16°, вдень 21-26°.



23-24 серпня в Києві та області - без опадів. Температура вночі 10-15°, вдень 22-27°.

