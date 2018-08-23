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На Волині успішно завершено освітні курси за фінансування НАТО. На Львівщині – набрано чергову групу слухачів

Суспільство | 20-08-2018, 08:06Коментарів: 0 0 Переглядів: 126 126    

На Волині та Львівщині представники Офісу НАТО в України та громадської організації, які майже два десятки років опікуються реалізацією Програми перепідготовки колишніх військових на цивільні спеціальності провели профорієнтаційну роботу.
В межах триденної поїздки менеджер Програми НАТО-Україна Крістофер Штаудт, виконавчий керівник цієї Програми Олександра Огороднікова, директор ГО «Західний регіональний центр перепідготовки та соціальної адаптації військовослужбовців» Андрій Рой відвідали міста Луцьк, Володимир-Волинський, Самбір та провели робочі зустрічі з представниками органів місцевого самоврядування, місцевих навчальних закладів та установ Державної служби зайнятості. Окрім того, привітали дві навчальні групи слухачів із завершення навчання та виступили з настановами перед слухачами-новобранцями.
Зокрема, в Луцьку, у приміщенні бібліотеки Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, випускників 350-годинного курсу за спеціальністю «Менеджмент малого бізнесу», окрім співорганізаторів навчання, привітали також начальник управління міжнародного співробітництва та проектної діяльності Вікторія Гомонець, директор Волинського обласного центру зайнятості Роман Романюк, проректор університету, доктор наук Світлана Гаврилюк та військовий комісар Волинського обласного військового комісаріату полковник Роман Кулик.
Вітаючи випускників Крістофер Штаудт зауважив, що з моменту початку навчання минуло лише два місці, однак відбулися певні події, які можуть стати доленосними в контексті подальших перспектив освітніх програм перепідготовки військових.
– Насамперед повідомлю про те, що завершилося оцінювання діяльності Трастового фонду щодо створення системи переходу з військової кар’єри на цивільну. Це відбувалося впродовж кількох днів у місті Києві за допомогою міжнародних та українських експертів, – зазначив він. – Ми зустрічалися з представниками адміністрації Президента України, оборонного відомства, парламентських комітетів. Було проведено круглий стіл за участі 12 громадських організацій, які працюють у даній сфері, під час якого було обговорено актуальні питання діяльності Трастового фонду з тим, щоб вона відповідала сучасним потребам даної сфери та враховували перспективи створення Міністерства Ветеранів. Є певні перспективні напрацювання і очікуємо, що буде прийнято рішення про продовження даного Трастового фонду до завершення його формування. Сподіваємося, що впродовж цього курсу ви отримали відповідні знання та навички, які допоможуть вам зміцнити ваше місце у пошуках роботи, у побудові вашої нової кар’єри вже у цивільному житті.
Також Крістофер Штаудт розповів про те, що за декілька місяців представники Офісу обов’язково зв’яжуться з випускниками аби дізнатися про їхню подальшу долю: чи знайдено роботу, чи задоволені курсом, чи корисними були знання. Окрім того гарантував, що надані відповіді буду використані виключно для складання статистичного аналізу щодо успішності освітньої програми коштом НАТО.
На завершення виступу він подякував усім причетним до освітньої Програми за співпрацю, побажав досягти успіху випускникам.
По завершенню вітальних виступів відбулося вручення слухачам дипломів та сертифікатів міжнародного зразка.
Слід додати, що навчання відбувалося на базі Східноєвропейського національного університету впродовж двох місяців. За цей час слухачі отримали базові знання з менеджменту, економіки підприємства, маркетингу, основ антикризового управління, бухгалтерського обліку та звітності, оподаткування малого бізнесу, планування кар’єри, управління бізнес-проектами. За підсумками навчання усі слухачі отримали свідоцтво про підвищення кваліфікації.
Варто зазначити, що проведення цього курсу стало можливим завдяки співпраці представників органів місцевого самоврядування та керівництва представництва НАТО в Україні.
У Володимир-Волинську випускників курсу за спеціальністю «Менеджмент безпеки бізнесу» вітали у стінах міськрайонної філії Волинського обласного центру зайнятості.
З вітальними словами до них звернулися заступник міського голови — секретар міської ради Олег Свідерський, директор міського районного Центру зайнятості Наталія Уколова та керівник навчально-консультаційного центру Національного університету «Львівська політехніка» Сергій Остапук
Зокрема, директор ГО «Західний регіональний центр перепідготовки та соціальної адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або відставку» Андрій Рой зазначив, що з перших років Центр співпрацював з міжнародними організаціями TACIS, ОБСЄ та НАТО.
– За роки діяльності нашої організації на теренах Західного регіону перепідготовку пройшли 4084 військовослужбовців, з них коштом НАТО – 1907 чоловік. Більше 50 відсотків слухачів працевлаштувалися після завершення навчання. На сьогоднішній день проводимо навчання за багатьма актуальними на ринку праці спеціальностями. Крім Львова, навчання військовослужбовців успішно відбуваються у Бродах, Володимир-Волинську, Дрогобичі, Золочеві, Луцьку, Мукачевому, Рівному, Самборі, Стрию, Ужгороді, Червонограді, Чернівцях та Яворові.
Міжнародні партнери пішли нам на зустріч і вже не один рік на навчання запрошуються демобілізовані з військової служби учасники Антитерористичної операції (25 відсотків від загальної чисельності). Це досить потужна підтримка і ми їм за це вдячні, адже раніше, кандидатами на навчання могли бути виключно військовослужбовці, які планувалися на звільнення з лав Збройних Сил у запас – зауважив Андрій Рой.
Варто додати, що в Україні перші освітні програми за фінансування НАТО були реалізовані в 1999 році. Це були мовні курси, організовані для наших військовослужбовців Управлінням НАТО з економічних питань. З 2000 року розпочалася реалізація Програми перепідготовки колишніх військових, які прагнули підвищити свої шанси на працевлаштування у цивільній сфері. У 2007 році, як відповідь на потреби ринку праці та у зв’язку із зростанням обсягу фінансування, було започатковано напрямок економічних дисциплін, що викладалися на базі провідних українських навчальних закладів та тренінгових інституцій.
– Не один десяток років ми підтримуємо Україну в питанні соціальної адаптації військовослужбовців. Впродовж цього часу навчання було організовано освітню систему в 60-ти населених пунктах. Навчання відбувається за напрямками менеджмент, маркетинг, англійська мова, економіка малих підприємств, радіоелектроніка, дизайн, інформаційні технології, охорона, навігація маломірних суден тощо. Сьогодні вже більше 10 тисяч випускників отримали можливість побудувати цивільну кар’єру за підтримки міжнародних партнерів з 29 країн-членів НАТО, – розповів менеджер Програми НАТО-Україна Крістофер Штаудт.
Варто зазначити, що випускники цього курсу окрім дипломів, сертифікатів міжнародного зразка отримують також і посвідчення Державної служби охорони, що суттєво підвищує шанси у пошуку роботи в цій галузі.
На завершення робочої поїздки областями Західного регіону в місті Самбір відбулася зустріч організаторів курсів з новою групою слухачів 350-го курсу за спеціальністю «Менеджмент безпеки бізнесу».
Під час заходу, що відбувся в приміщенні районної державної адміністрації кандидатам на навчання розповіли про особливості освітнього процесу, співпрацю міжнародних організацій з українськими, в контексті, перепідготовки військових та адаптації до цивільного життя та закликали відкритися новим знанням та повністю поринути в навчальний процес.
Варто додати, що самбірчан впродовж наступних осінній місяців навчатимуть викладачі Львівського інституту «Міжрегіональної Академії управління персоналом».

Підполковник Віталій Іванов,
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