"Лобова" ДТП під Києвом: 4 загиблих, 3 в тяжкому стані Суспільство | 20-08-2018, 09:08 0 140



На Новоірпінській дорозі поблизу Києва 19 серпня зіткнулися Suzuki та Citroen, у результаті чого четверо осіб загинули, ще троє перебувають у важкому стані.



Про це повідомляє ДТП.kiev.ua.



Відзначається, що сталося лобове зіткнення, тіла вилучали рятувальники Держслужби з надзвичайних ситуацій.





Як повідомляє 112 Україна, за попередніми даними, водій позашляховика Suzuki різко розвернувся у напрямку міста Ірпінь, його авто перетнуло подвійну суцільну лінію, тому достатньо часу, щоб відреагувати на ситуацію у водія Citroen не було.



Відзначається, що упродовж 40 хв водій Citroen ще був живий, але від отриманих травм він помер на місті.



За даними поліції, з п’яти пасажирів Suzuki загинуло двоє жінок, ще троє хлопців у лікарні. У Citroen загинули два хлопці.

