Італія погрожує повертати врятованих мігрантів до Лівії Суспільство | 20-08-2018, 09:09 0 102 Міністр внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні погрожує повернути до Лівії 177 мігрантів, які впродовж кількох днів перебувають на італійському кораблі берегової охорони через суперечку з Мальтою.



Про це повідомляє Deutsche Welle.



Сальвіні вимагає дій від Європейського Союзу після того, як Мальта відмовилася пустити до свого порту судно Dichotti з врятованими мігрантами.



"Або Європа вирішує серйозно запропонувати Італії якусь конкретну допомогу, починаючи, наприклад, зі 180 іммігрантів на борту судна Dichotti, або ми будемо змушені робити те, що остаточно зупинить бізнес контрабандистів, а це означає, що врятованих у морі повертатимуть до Лівії", - заявив Сальвіні.



Корабель Dichotti, який працює в рамках операції ЄС в Середземному морі, застряг біля берегів італійського острова Лампедуза після порятунку мігрантів 16 серпня.



Італія попросила Мальту прийняти мігрантів, стверджуючи, що вони були врятовані в мальтійських водах. Але Мальта відмовилася, заявивши, що мігрантські човни не були в небезпеці і що мігранти відмовилися від допомоги мальтійської влади.



Глава МВС Мальти Майкл Фарруджа звинуватив Італію в порятунку мігрантів в мальтійських водах "лише для того, щоб запобігти їхньому потраплянню в італійські води".



Це вже друга за останній місяць суперечка між Італією та Мальтою щодо мігрантів.



Нагадаємо, міністр транспорту Італії Даніло Тонінеллі закликав до санкцій проти Мальти, звинувачуючи її в тому, що країна не рятує мігрантів у Середземному морі та залишає цей тягар сусідам.