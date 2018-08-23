У Вінниці горіла виправна колонія: евакуювали 100 людей Суспільство | 20-08-2018, 09:10 0 100



19 серпня на території Вінницької установи виконання покарань сталася пожежа, евакуювали 100 людей.



Про це у Facebook повідомила речник поліції Вінницької області Анна Олійник.



"Потерпілих немає. Евакуйовано близько 100 осіб. Ситуація контрольована. Працюють усі служби оперативного реагування. Встановлюються причини загорання", - написала вона.



Олійник додала, що пожежу ліквідували о 17:20, потерпілих і втікачів немає.



На місці пожежі працювала слідчо-оперативна група поліції.



Патрульна поліція частково обмежувала рух на прилеглих вулицях, щоб підрозділи ДСНС могли безперешкодно мати доступ до місця пожежі.

