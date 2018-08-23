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У Вінниці горіла виправна колонія: евакуювали 100 людей
|Суспільство | 20-08-2018, 09:10
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19 серпня на території Вінницької установи виконання покарань сталася пожежа, евакуювали 100 людей.
Про це у Facebook повідомила речник поліції Вінницької області Анна Олійник.
"Потерпілих немає. Евакуйовано близько 100 осіб. Ситуація контрольована. Працюють усі служби оперативного реагування. Встановлюються причини загорання", - написала вона.
Олійник додала, що пожежу ліквідували о 17:20, потерпілих і втікачів немає.
На місці пожежі працювала слідчо-оперативна група поліції.
Патрульна поліція частково обмежувала рух на прилеглих вулицях, щоб підрозділи ДСНС могли безперешкодно мати доступ до місця пожежі.
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