НА КОРДОНІ ЗАТРИМАЛИ ГРОМАДЯНИНА ГАНИ З ПІДРОБЛЕНИМ ІТАЛІЙСЬКИМ ПАСПОРТОМ Суспільство | 20-08-2018, 09:50 0 105



В автомобільному пункті пропуску «Устилуг» співробітники Держприкордонслужби виявили громадянина з Західної Африки, який намагався потрапити в Польщу за італійським підробленим паспортом. Під час перевірки документів подорожуючих рейсовим автобусом один із пасажирів на паспортний контроль надав документ для подорожі громадянина Італії. Однак у інспектора прикордонної служби виникли сумніви щодо дійсності його документа. Уже під час заходів контролю другої лінії з’ясувалось, що італійський паспорт повністю підроблений. Іноземець в такий спосіб намагався через територію України потрапити до однієї з країн ЄС. Горе-подорожувальник зізнався, що має громадянство Гани.

Порушника затримали та доставили до Львівського прикордонного загону для з’ясування обставин вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ст.204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України».

Прес – служба Львівського прикордонного загону

