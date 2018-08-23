НА ЗАКАРПАТТІ ПРИКОРДОННИКИ ПРИПИНИЛИ СПРОБУ ТЮТЮНОВОЇ КОНТРАБАНДИ Суспільство | 20-08-2018, 09:53 0 108





Учора ввечері прикордонники Мукачівського загону запобігли спробі незаконного переміщення до Угорщини великої партії тютюнових виробів.

Прикордонний наряд від мобільної прикордонної застави «Мукачево» під час патрулювання неподалік н.п. Велика Паладь помітив трактор з причепом, який рухався у бік кордону. При спробі перевірити законність перебування у прикордонні цього транспортного засобу, тракторист здійснив різкий розворот та вдався до втечі.

Військовослужбовці почали наздоганяти втікача та здійснили кілька попереджувальних пострілів вгору. Однак водій продовжив рух на великій швидкості. Під час переслідування причеп перевернувся у кювет. Сам кермувальник, відчепивши його втік. У причепі та біля нього правоохоронці виявили 36 ящиків сигарет.

Ящики, в яких знаходилось понад 18 тисяч пачок сигарет різних марок, доставили до відділу прикордонної служби «Велики Паладь». Згодом тютюнові вироби будуть передані співробітникам ДФС. Зараз тривають пошуки втікача.



Прес-служба Мукачівського прикордонного загону

