Громадяни, які постраждали внаслідок подій на сході України, отримають безоплатну юридичну допомогу Суспільство | 20-08-2018, 11:20 0 105 У Львові незалежна правозахисна громадська організація «Сила права», що спеціалізується на захисті прав та інтересів громадян, надає безоплатну юридичну допомогу. Про це інформує ГО «Сила права».



Всеукраїнський рух «Сила права» захищає права та інтереси громадян, а саме:



• Родин загиблих військовослужбовців,



• Військовослужбовців, які отримали поранення, каліцтва та психологічні травми



• Військовослужбовців, які побували у полоні



• Вимушених переселенців з окупованих територій А Р Крим, м. Севастополя, Донецької та Луганської областей



• Громадян, які втратили особисте майно



За детальною інформацією звертайтеся до юридичної приймальні «Сила права» у Львові: вул. Дорошенка, 32/9.

