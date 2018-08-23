In English, please: закарпатські митники проходять навчання англійської мови Суспільство | 20-08-2018, 11:21 0 93

Особливістю професійної компетенції митників є достатньо широке коло знань, навичок та умінь. Одним із критеріїв, за якими оцінюють якість персоналу митниць міжнародні експерти, в сучасних умовах стає володіння іноземними мовами. Спілкування англійською мовою – це не примха часу, а ще один крок до підвищення рівня сервісу для громадян, що перетинають кордон нашої держави.

Навчання, яке тепер проходять співробітники Закарпатської митниці ДФС, спрямоване, насамперед, на вдосконалення практичного володіння англійською мовою як на рівні елементарного спілкування, так і в сфері професійної термінології.

– Ми живемо в світі, де комунікації відіграють провідну роль, де інформація є джерелом досвіду та кращих практик. Тим більше митникам доводиться спілкуватись із іноземцями, а знати всі мови громадян, які перетинають кордон – це завдання майже не реально виконати, проте опанувати англійську – мову міжнародного спілкування, цілком реально. З липня поточного року свої знання покращують близько ста працівників – зазначає заступник начальника Закарпатської митниці ДФС Микола Ясевич.

Допомагають опанувати іноземну митникам вчителі однієї з провідних шкіл іноземних мов Ужгорода. Результатом навчання, яке триватиме 3 місяці, має стати отримання сертифікату, в якому буде зазначений отриманий рівень володіння англійською мовою.

ДФС у Закарпатській області

