НА УКРАЇНСЬКО –ПОЛЬСЬКОМУ КОРДОНІ ПРОХОДЯТЬ ЄВРОПЕЙСЬКІ ДНІ ДОБРОСУСІДСТВА Суспільство | 20-08-2018, 11:23 0 107

На українсько-польському кордоні тривають Європейські дні добросусідства, які є результатом плідної співпраці України та Польщі. Це свято проходить щорічно у різних місцях прикордоння.

Цей захід організували у Волинській області, Іваничівському районі на ділянці відповідальності відділу прикордонної служби «Морозовичі» Львівського прикордонного загону. Святкування почалось традиційно, з побудови понтонного мосту, який з’єднав Україну та Польщу. Це дало змогу більшості учасникам цьогорічного свята, а саме мешканцям сіл між Кречів та Крилів, перетнути українсько-польський кордон. Крім того, були розгорнуті тимчасові пункти пропуску безпосередньо на самому кордоні, де прикордонники Львівського загону оформили майже 3000 громадян, які перетинали кордон в обидва напрямки. Серед гостей фестивалю, окрім поляків та українців, були помічені і громадяни Великобританії та Грузії.

Цьогорічне святкове дійство звичайно не обійшлося без виступів сучасних фольклорних колективів. Неймовірно чуттєво та неповторно пролунала екуменічна молитва. Напевно, саме такі заходи, такі фестивалі найкраще популяризують нашу культуру та сприяють подоланню міждержавних бар’єрів.



Прес – служба Львівського прикордонного загону

